Trésor : Le Syndicat en ordre de bataille contre les réformes des codes fiscaux

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Face au projet de réforme du Code général des impôts et du Code général des Douanes, le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (Sutt) monte au créneau.

Dans une interview accordée à l’Observateur, le secrétaire général, El Hadj Dioumorou Dia, dénonce une « volonté manifeste » de l’administration fiscale et des douanes de « confisquer une compétence qui a toujours été nôtre », à savoir le recouvrement des impôts locaux, qualifiant cette démarche de « processus continu de démantèlement de l’Administration du Trésor ».

Face à ce qu’il considère comme une réforme « injustifiée et inopportune », le syndicat a déposé un préavis de grève pour exiger l’arbitrage du ministère des Finances.

Pour l’instant, c’est au stade de projet de loi, et nous demandons à l’autorité d’arbitrer avant que les mesures finales du texte ne soient arrêtées et que le texte n’arrive en Conseil des ministres ou à l’Assemblée nationale.

El Hadj Dioumorou Dia souligne la gravité de la situation en précisant que « jamais dans l’histoire du Sutt, nous n’avions pensé à aller en grève » et affirme que l’organisation syndicale compte déployer l’ensemble de ses moyens d’action pour protéger ses prérogatives face à des « intérêts qui dépassent le cadre corporatiste ».