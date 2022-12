Coupe du monde: Aliou Cissé dresse le bilan aprés l’élimination du Sénégal

L’Angleterre a terrassé le Sénégal (3-0), le champion d’Afrique, dimanche 4 décembre, en huitièmes de finale. remier test réussi ! Sur courant alternatif lors du premier tour, l’Angleterre a fait parler son expérience et son réalisme pour l’emporter contre le Sénégal (3-0), ce dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde. Bousculés pendant une demi-heure, les joueurs de Gareth Southgate ont passé la vitesse supérieure pour finalement s’imposer largement.

« Nos 30 premières minutes ont été intéressantes, mais on est tombés sur une très belle équipe anglaise. Il n’y a pas d’excuses. On a eu deux ou trois garçons qui auraient pu nous aider, mais il n’y a pas de différence. Je crois que ce n’est pas au niveau de l’état d’esprit. Ce premier but à cinq minutes de la mi-temps, le deuxième qui nous plombe et le 3e qui nous sort carrément du match. On ne s’attendait pas à prendre trois buts face aux Anglais. C’est surprenant de prendre trois buts parce que d’habitude, on ne prend pas beaucoup de buts. C’est inexplicable de prendre trois buts sur ce match. Ce n’est pas un problème de système », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Au retour des vestiaires, les joueurs d’Aliou Cissé n’ont jamais paru en mesure de revenir au score, malgré un coaching rapide. Pire, ils ont concédé un troisième but après un bon travail de Phil Foden conclu par Bukayo Saka (3-0, 57′). Les Anglais ont ensuite pu gérer leur avantage dans une fin de rencontre sans relief. Les Sénégalais, eux, subissent la plus lourde défaite de leur histoire dans un tournoi majeur (Coupe du monde, Coupe d’Afrique).

« Mon avenir, je ne veux pas en parler maintenant. Pour l’instance, je suis sélectionneur du Sénégal », a-t-il répondu au journaliste qui lui a posé la question. Le sélectionneur national des Lions a par ailleurs appelé à la remobilisation pour préparer les prochaines échéances (CAN 2023 et Mondial 2026). « Il faut travailler pour rivaliser aux autres lors des prochaines coupes du monde. »

Pour rappel, Cissé qui dirige la sélection du Sénégal depuis mars 2015, a prolongé son contrat juste avant le Mondial jusqu’en 2024.