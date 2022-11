Mondial 2022 : Infantino dénonce une incohérence à 24 h du coup d’envoi

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dénoncé, ce 19 Novembre 2022, à Doha, l’hypocrisie et l’incohérence à 24h du coup d’envoi de la Coupe du monde « Qatar 2022 ». « Il y a de l’hypocrisie et de l’incohérence lorsque le monde se concentre sur les problèmes du Qatar plutôt que sur d’autres nations ou groupes de personnes victimes de discrimination », a dit le patron du football mondial, lors d’une conférence de presse tenue, ce samedi matin, à Doha (Qatar).

Sur la situation des travailleurs migrants au Qatar, qui a fait couler beaucoup d’encre, le président de la FIFA affirme « qu’ils gagnent plus qu’ils ne le feraient chez eux ». Et d’ajouter : « le Qatar accueillant des travailleurs migrants montre que l’Europe devrait autoriser davantage à travailler », a soutenu Gianni, indiquant qu’il y a « 1 milliard de personnes handicapées dans le monde… et personne ne s’en soucie. »

« Parmi les grandes entreprises qui gagnent des milliards au Qatar, combien ont réglé la question du sort des travailleurs migrants ? Aucune, parce qu’un changement de législation veut dire moins de profits. Mais nous, nous l’avons fait« , a-t-il lancé, avant de s’interroger: « Pourquoi personne ne reconnaît ces progrès ? » Le Qatar est régulièrement critiqué par les ONG pour son traitement des travailleurs migrants, notamment dans les secteurs de la construction, de la sécurité et du travail domestique, ainsi que des personnes LGBTQ+.

Ces accusations sont vigoureusement rejetées par les autorités, qui soulignent avoir réformé leurs lois sur le travail, et par les organisateurs qataris du Mondial, qui assurent que les membres de la communauté LGBTQ+ seront accueillis sans discrimination, en dépit des lois criminalisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe dans le pays.