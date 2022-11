Coupe du monde: Les Lions s’inclinent devant le Pays-Bas, découragement d’un peuple

Malgré une bonne prestation face aux Pays-Bas (0-2), les lions de la Téranga n’ont pas réussi leur entrée. Un scénario vraiment cruel pour les champions d’Afrique qui devront faire un gros match ce vendredi contre le Qatar, battu par l’Equateur (0-2), dans le Groupe A pour espérer une qualification.

L’Equipe nationale qui était attendu par tout un pays, pour ne pas dire tout un continent et qui devait effectuer une bonne entame pour le Mondial 2022 n’a pas réussi ce pari. Cham­pions d’Afrique en titre, les Lions faisaient face à l’une des meilleures nations européennes. En l’absence de la star, Sadio Mané, l’équipe a su répondre présente, en livrant une belle prestation même si ces derniers se sont incliné. D’ailleurs, la première période a été bien gérée par l’Equipe sénégalaise même s’il y’a eu un mauvais positionnement. Ismaïla Sarr et Krépin Diatta ont été très remuants sur les côtés. D’ailleurs, le dernier quart d’heure sera à l’avantage des Lions qui dominent et s’offrent plusieurs opportunités d’ouvrir le score. Avant que le moment fatidique ne survienne.

En effet, les champions d’Afrique au­raient pu être punis en première période sur des contres express des Oranje. Surtout à la 18e mn. Sur les coups de pied arrêtés, les Oranje se sont parfois montrés dangereux avec le colosse Virgil van Dijk (53e mn). C’est finalement contre toute attente que les Pays-Bas vont surprendre le Sénégal. Sur une action anodine, Cody Gakpo devance Edouard Mendy et ouvre le score (0-1, 84e mn). Le deuxième va survenir dans les arrêts de jeu (90e mn+7).

Après avoir réussi une bonne entrée en 2002 et en 2018, le Sénégal s’incline pour la première fois. Les champions d’Afrique devront vite rebondir lors de leur prochain match contre le Qatar, vendredi. Pays hôte et battu (0-2) d’entrée par l’Equateur, le Qatar semble être largement à la portée des Lions.