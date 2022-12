Coupe du monde : Sénégal-Angleterre demain, retrouvaille aprés 2002

Les Lions de la Téranga retrouvent l’Angleterre aprés 2002 en 8es de finale d’une Coupe du monde. Mais en 2002, l’aventure ne s’est pas arrêtée là. Elle s’est poursuivie jusqu’aux quarts.

Sénégal-Angleterre, une affiche inédite dans cette Coupe du monde. En effet, c’est la première fois que les deux pays se rencontrent dans une telle compétition, Sénégalais et Anglais s’étant quand même déjà affrontés aux Jeux Olympiques de 2012 avec au bout un nul face à la Grande Bretagne. Justement, ce match inédit, qualificatif pour les quarts de finale de Qatar 2022, est l’objet de plusieurs commentaires au niveau des deux camps. Et sous ce chapitre, ce sont les Anglais qui ont été les premiers à lancer le match. Des réactions qui sonnent la confiance, mais aussi la prudence.

A l’image de leur coach Gareth Southgate. «J’ai vu jouer le Sénégal contre l’Iran (en amical) à Vienne. Je les ai bien observés. A partir de maintenant, on va étudier leurs matchs. On connaît certains joueurs qui jouent dans de grands championnats et en Angleterre», commente le technicien anglais. Mais qui avertit quand même ses joueurs : «On sait qu’on sera favoris, on doit l’assumer, mais on joue contre une équipe très dangereuse.»

Un message bien capté par Trent Alexander-Arnold. Mais en tant qu’équipe, nous savons à quel point ils sont bons et sommes conscients qu’en 90 minutes, tout peut arriver. Si nous jouons à 90-95%, nous rentrerons à la maison», lâche le latéral droit anglais.

Du côté des champions d’Afrique, rien ne semble les perturber. A l’image du taulier de la défense, Kalidou Koulibaly. D’ailleurs, le capitaine avait une joie mesurée suite à la qualification arrachée face à l’Equateur. Une manière de se projeter sur l’adversaire anglais. Bien que suspendu pour ce match, Idrissa Gana Guèye dope ses coéquipiers. «Les huitièmes de finale ce n’est pas l’objectif. Nous voyons plus loin que ça. Nous n’avons pas de limites. Nous avons un effectif qui peut aller loin.» Les Three Lions sont avertis. Ils auront à faire à des Lions déterminés, ce dimanche soir.