Cour de justice Uemoa : Mahawa S. Diouf aux commandes

L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a un nouveau président. Il s’agit de notre compatriote, le Juge Mahawa Sémou Diouf. Son installation officielle a eu lieu hier 2 février 2023, à Ouagadougou, au cours d’une audience solennelle de la Cour de Justice de l’UEMOA, conformément à l’Article 7 de l’Acte Additionnel N° 10/96 portant statuts de la Cour de Justice de l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), selon une note parvenue à notre rédaction. ‘’Les membres de la Cour désignent en leur sein pour trois ans, le Président de la Cour. Le Président désigné est solennellement installé. Les membres de la Cour se répartissent entre eux les fonctions de juges, de premier avocat général et d’avocats généraux’’, a expliqué le document. La cérémonie, a indiqué la même source, s’est déroulée dans la salle d’audience de la Cour de Justice de l’Union à Ouagadougou.

