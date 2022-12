Cour des Comptes, Trafics de matériels de la Covid…Pot de Vins: Les graves révélations du Dr Babacar Niang

Il avait alerté lors de la pandémie sur la « mauvaise gestion des fonds. » Le Dr Babacar Niang directeur de l’hôpital SAMU avait été convoqué à la Brigade de recherches pour avoir soutenu que « du matériel médical destiné aux structures du public était vendu à des privés. » Avec le rapport de la Cour des comptes, il crie victoire pour avoir alerté mais en vain. Il compte saisir la justice « sur un laxisme d’état ayant provoqué la mort de citoyens. » Il était l’invité du grand oral sur Rewmi Fm.

QUELLES LECTURES AVEZ-VOUS FAIT DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES ?

Ce rapport cela m’a touché des gens m’ont appelé. J’ai un sentiment de honte incommensurable. Je suis un citoyen et quand on confie ce pays à une institution c’est comme si vous avez raisons devant votre père. Ce n’est pas un succès et j’ai honte aussi. C’est grave car des gens sont morts et des milliards ont été mis de cotés. Des matériaux n’ont pas été achetés et des vies qui auraient dû être encore là.

LE RAPPORT NE VOUS SURPREND PAS CAR CE SONT DES MATERIELS DU PUBLIC VENDUS A DES STRUCTURES PRIVEES ?

Des gens se demandaient où je prenais les informations. Mais c’est une chose qui est dans notre sang et qui est en nous. C’est comme un monsieur qui vous fait un meuble. Mais c’est fonction du marteau qu’il utilise, en fonction du marteau qu’il utilise. Quand on voyait des camions de riz convoyés dans toutes les directions, et qui ne déchargeaient pas et revenaient au même point, le riz n’est pas parti de Dakar.

ON A VU DANS LE RAPPORT LE COUT ONEREUX DES CTE

Mais bien sur je fais constat. Je fais construire un immeuble de 5 étages et qui m’a couté moins de 5 milliards et qui fonctionne depuis près10 ans. Avoir un matériel médical on le ramasse à la pelle. Alors j’ai eu le même reçu qui a vendu le même matériel à l’hôpital Aristide le Dantec. Beaucoup n’ont pas dénoncé mais cela a couté moins cher. Cela coutait moins de ce qu’on leur donne. On vous donne10 millions et vous pouvez en avoir dix en raison d’un million alors qu’on nous a demandé d’en commander 5. Les 5 autres ce sont des bénéfices et payés par l’état. Ils reviennent pour le revendre à des privés. Ce qui est malhonnête. Le Dantec est fermée mais où va le matériel. Il faut aussi se poser les questions. C’est quelque chose aussi coupable.

EST-CE QU’IL Y A DES FAITS ANORMAUX CONSTATES LIES A LA PANDEMIE ET QUI NE SONT PAS SORTIS DANS LE RAPPORT ?

Ce n’est pas le rapport qui ‘m’intéresse. Mais quand un député n’a pas de place dans un hôpital dont le budget a été doublé, dont 1000 milliards ont été donné, c’est différent. Des citoyens qui ont sortis par solidarité 1000 milliards mais que qu’est ce qui se passe ? Il y a un problème et j’ai parlé car j’étais dans le combat. Ce député je l’ai soigné faute de place. Ce que l’on vit est ignoble et j’ai fait des vidéos mais tellement c’était ignoble et là on voit aussi que les gens sont là à parler. Ce sont des crimes et on doit se constituer partie civile. Pour des accusations, j’ai été convoqué pour de la diffamation alors que le voleur qui crie au voleur et on verra avec un avocat. J’ai des dossiers contre des gens très connus mais des magistrats me disent que ce n’est pas la peine de les déposer. J’ai eu un dossier contre une personnalité mais c’est là que je ne comprends pas le Cour suprême. Comment un pays peut avoir une justice aussi manipulée mais tout le monde le sait. Une cour des comptes qui sort un rapport et on ne pipe mot. Je soupçonne le Président et aussi d’avoir des choses aussi car il y met le coude à chaque fois il a des moyens de manipuler encore. Il les donne à qui ces dossiers-là. Il faut en fonction de ce qui l’arrange.

VOUS NE PENSEZ PAS QU’IL PUISSE AVOIR DES SANCTIONS ?

Mais combiens de rapports ont été publiés et qui finissent dans les tiroirs. L’Ofnac mais des renseignements ont été sortis mais la dame a été remerciée. C’est le contraire car on sort des dossiers et on les maintiens au pouvoir.

POUVEZ-VOUS REVENIR SUR LES ANOMALIES CONSTATEES DANS LA GESTION ?

Il n’y a aucun appui dans le privé car c’est ce qu’on a déploré. La preuve on a soigné près de 40% des personnes malades. Des gens ont payés très chers mais les gens l’on vend eu. Le ministre de la santé a envoyé des appuis à qui ? Moi j’ai reçu d’une association qui nous a aidé. Aucune transparence aucun papier remis par le gouvernement. Quand un cinéaste me dit qu’il a fait un film pour 2 million 5 et sur le papier il voit 4 millions 5. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes. Le monsieur était dans mon bureau. J’ai été payé mais il m’a dit que la somme a été doublée. La bamboula, il ne faut pas dire que chacun est responsable. Ce n’est qu’eux. De gens dans un magasin au lieu de faire la queue il faut user de la dignité et non le gendarme. Des gens qui reçoivent de l’argent et qui se taisent.

Pourquoi les tests sont arrivés car l’Union européenne a décidé qu’on allait en avoir. Je vous ai dit qu’on faisait des tests dans notre main pour prendre nos ADN. Où sont ces données aussi. Des matériels qui ont été vendus par les enfants des ministres. Ce n’était pas des marchés mais une obligation. Des choses qui arrivaient sous formes de dons. Mais c’est ce qu’on vendait. Ce n’est plus des accusations aussi. Les gens qui vendaient des masques, mais allez voir leurs boutiques et cela n’existe pas. Ils ont dit avoir acheté 1 milliards de masque, à qui on a donné les masques. Nous sommes moins de 500 médecins au Sénégal. Avec tout le personnel c’est avec moins de 10 mille personnes. Regardez le nombre de gans qu’on a commandité et les cargaisons avec les Usa et la Turquie. Ce matériel a été filmé. Il faut suivre le coli et voir si ce matériel est arrivé à bon port. On prenait des risques sans or autant avoir de masque. Si les matériels étaient disponibles, personne ne serait mort de la Covid ? On a rien fait quand j’ai été convoqué. Le président de l’ordre des médecins me convoque pour me dire que j’aurai un avocat pour me défendre. Le lendemain il dit que c’est une affaire personnelle. Alors qu’un criminel est soutenu jusqu’au bout. J’ai l’air d’un criminel ? Quand je dénonce du matériel qu’on devait mettre à profit pour nous. La Cour des comptes vient en décoration ais je pense aussi qu’elle est manipulée. Qu’est-ce qu’on va faire de ce dossier ? Ils font un bon travail mais ce travail sera utilisé pour manipuler des personnes. Diouf Sarr que va-t-il faire dans l’Apr. C’est lui qui disait que ce troisième mandat il n’en est pas question. Que va-t-il dire maintenant que ce dossier est sorti les gens qui étaient avec Karim aussi qui devaient être condamnés que sont-ils devenus ? Ils sont dans l’appareil étatique aussi. Mon ami Niang aussi devait passer. Il ne faut pas nous prendre pour des demeurés.

QUAND LA COUR DES COMPTES DIT QUE LE NOMBRE DE CAS A ETE GONFLE, VOUS Y CROYEZ ?

Bien sûr. Il faut appeler ceux de la Sentv avec des audios. Ce pays aussi est fait de telle sorte que l’état ne s’occupe que des chiffres qui viennent de chez lui. On en connaissait pas le nombre de guéris. Comment on devint objectif entre copins ? Qui de vous va dire qu’une personne prend de l’argent dans la caisse tous les jours pour aller donner à sa dulcinée. Si entre vous vous entendez ? Mais il faut des systèmes d’alarme. Notre ami le Dr Seydi qui disait qu’il devait mettre le budget dans un fonds connu public, il ‘a géré par un fonds privé. Mais personne ne peut dire que voilà. J’ai 36 ans de travail dans ce pays. Il faut se faire accepter et j’ai un bâtiment de 800 millions et des gens qui viennent s’y soigner. J’ai été traité de fou du roi. On est dans la mafia ou le geweulisme mais j’ai honte car j’ai raison aujourd’hui.

LA COUR DES COMPTES A CONSTATE QUE LA DIRECTION EN CHARGE DES LABOS N’A PAS ETE ASSOCIEE POUR LE CHOIX DES TESTS ?

C’est la même chose. Quand l’UE vient avec des milliards d’euros et choisit un labo qui a une consonante française, l’Institut Pasteur en leur disant que c’est vous qui gérez. Mais qui va décider ? Il a fallu qu’on râle pour qu’il y’ait un deuxième laboratoire. Pasteur avait le monopole de tout. Des labos qui ont formé des gens n’étaient pas impliqués, Une gravité. Ce rapport c’était pendant les faits. Est-ce que les victimes vont se constituer parties civiles car ces choses-là ne doivent pas rester vaines. Ce sont des crimes et je vais donner mes preuves à mon avocat et ce qu’a dit le Cour des comptes. Si le procureur n’avait pas fait attention je serais comme mon ami Pape Alé Niang aujourd’hui. Donc j’ai pris des risques mais des gens sont morts aussi car quelqu’un a pris cet argent pour acheter une maison à Ouakam, des maisons achetées avec de l’argent d’Ouakam. Des terrains achetés pendant la Covid.

L’ETAT MINIMISE EN PARLANT DE 0.7% SUR LE MONTANT GLOBAL DU FONDS FORCES COVID ?

L’état est-il partiel quand il donne son avis ? Toit e qui s’est passé c’est sous sa responsabilité. Ils ont responsables. Ils avaient promis de faire un rapport par jour mais depuis lors rien. Il n’a rien reçu. Donc l’état ne peut plus rien dans ce dossier et il faut créer un tribunal internationale qui existe déjà et apporter ces dossier-là abs. La cour des comptes n’a pas tout dit. On a juste pris ce qui flottait. Il faut savoir que les agences de voyages ont fournis du matériel médical. La femme de qui ? Le neveu de qui ? Le ministre actuel elle était où ? Comme si elle était aveugle. Ils sont en train de donner des médicaments dans les écoles, dans la brousse par force. Je viens du Fouta et ils continuent. Ils disent que c’est un projet pour lutter contre la bilharziose etc. mais c’est immonde. Il y a des médecins dans les écoles. Les enfants sont des cobayes et je le dis aussi. Vous avez vu comment l’histoire a commencé avec Wally Seck qui demande aux gens d’aller se faire vacciner. Ce qui veut dire qu’il faut justifier un fonds d’argent ? Quand ils ont su qu’on allait le découvrir, mais en vain. Pourquoi avoir 6 vaccins ? Des gens qui n’ont rien vu et des médecins qui ont prouvé que c’était de l’eau. Par rapport aux enfants qui reçoivent des médicaments j’ai alerté au Président de l’ordre des médecins depuis mercredi. Il m’a répondu que c’était une décision de l’état qui aidait les enfants qui dorment sur la table car ils ne mangent pas chez eux. La santé n’est pas dans les mains de sénégalais. C’est une ONG américaine qui donne des ordinateurs aux médecins pour qu’ils rendent compte de tout ce qu’ils font. Tout ce que l’ont fait actuellement, ce sont des bailleurs.

MAIS OU VA LE BUDGET DECAISSE PAR L’ETAT POUR LA SANTE ?

Mais c’est ce que je me demande ! Je vois les budgets que ‘on vote, mais n’importe quel médicaments que l’on donne, la polio etc. Beaucoup de maladies sont réapparues. Ils n’y a pas de questionnements chez les populations. On va voir le maire, qui regroupe les villageois et des tam-tams et font des tests. Ce sont les MNT (Maladies tropicales négligées) mais rien. Les recherches se poursuivent par exemple. Moi je suis dans un village qui n’a pas de fleuve. La bilharziose c’est à bord d’un fleuve. Comment comprendre que dans un village on donne le traitement à des gens qui ne vivent pas près de l’eau. Le médicament que l’on donne est hyper dangereux pour le foie et le rein. Des enfants risquent d’être dialysés à 40 ans. Il y a des réunions où un bailleur décide qu’on va lutter contre la myopie pour porter plus de lunettes. Ce monsieur-là a trouvé une technique pour que les gens portent des lunettes, il va y a voir des réunions. Mais c’est dommage car ce sont les ambassades qui financent.

MOMAR CISSE