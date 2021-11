Covid-19 : 01 cas positif, Aucun décès ce lundi 22 novembre

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce lundi 22 novembre 2021.

Ce lundi 22 novembre 2021, le ministère de la Santé a fait le point coronavirus. Un nouveau cas a été répertorié ce jour. Par ailleurs, 03 malades sont déclarés guéris.

En réanimation, 04 patients sont internés. Ce dimanche 21 novembre 2021, il y a eu aucun décès. A ce jour, le Sénégal compte 73 969 cas déclarés positifs dont 72 078 guéris, 1883 décès et 07 sous traitement.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 316 401 personnes se sont vaccinées sur l’étendue du territoire. Tandis que le nombre de contaminations augmente à nouveau et qu’une partie de l’Europe rétablit d’importantes restrictions, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, qui ont longtemps appliqué des mesures particulièrement strictes, assouplissent leurs politiques de lutte contre l’épidémie.

La pandémie de Covid-19 a fait au plus de 5 100 000 morts dans le monde depuis la fin de 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles, dimanche 21 novembre en milieu de journée. Les Etats-Unis sont les plus touchés (771 013 décès), devant le Brésil (612 587), l’Inde (465 662), le Mexique (292 372) et la Russie (264 095).