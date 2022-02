Covid-19 : 19 nouveaux cas, 01 décès enregistrés ce Mercredi 23 02 2021

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce mercredi 23 février 2022.

Ce mercredi 23 février 2022, le ministère de la Santé a fait le point coronavirus. Ainsi, 19 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés. D’ailleurs, 23 malades ont été déclarés guéris. En réanimation, 02 cas graves sont actuellement pris en charge. 01 décès lié au coronavirus a été répertorié ce mardi 22 février.

A ce jour, 85 619 cas ont été déclarés positifs dont 83 556 guéris, 1 960 décès et 102 sous traitement. La pandémie a fait officiellement au moins 5.892.084 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 11h GMT.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (935.991), devant le Brésil (644.604), l’Inde (512.344) et la Russie (347.031). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.