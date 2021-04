Covid-19 en Europe : le nombre de personnes vaccinées dépasse celui des contaminations

L’Europe compte désormais plus de personnes vaccinées contre la Covid-19 que de personnes contaminées par le virus, a affirmé, jeudi, le responsable de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour cette région.

« Sur la base du nombre de cas confirmés, 5,5% de l’ensemble de la population européenne a maintenant contracté la Covid-19, tandis que 7% ont terminé une série complète de vaccinations », a affirmé le Dr Hans Kluge, Directeur régional de l’OMS pour l’Europe, lors d’un point de presse.

Mais alors même que les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès diminuent, la menace de la Covid-19 reste présente. « Le virus a toujours le potentiel d’infliger des effets dévastateurs », a rappelé Le Dr Kluge. Près de la moitié de toutes les infections à la Covid-19 en Europe depuis janvier 2020 ont été signalées à l’OMS au cours des quatre premiers mois de l’année 2021.

Pour la première fois en deux mois, les nouveaux cas de Covid-19 ont considérablement diminué la semaine dernière. Mais malgré cette tendance encourageante, les taux d’infection dans la région européenne de l’OMS restent extrêmement élevés.

Dans la plupart des pays européens, l’évolution de la pandémie dépend largement des mesures de santé publique et sociales individuelles et collectives qui ont été prises. « Surtout, les gouvernements nationaux de la région protègent lentement mais sûrement les personnes les plus exposées au risque de maladie grave et de décès grâce à la vaccination », a dit le Dr Kluge. À ce jour, quelque 215 millions de doses de vaccin ont été administrées. Environ 16% de la population européenne a reçu une première dose de vaccin et 81% des agents de santé dans 28 pays de la région ont reçu une première dose.

« Là où les taux de vaccination dans les groupes à haut risque sont les plus élevés, les admissions dans les hôpitaux diminuent et les taux de mortalité diminuent », a déclaré le Dr. Kluge. « Les vaccins sauvent des vies, et ils changeront le cours de cette pandémie et finiront par contribuer à y mettre fin ».

Mais la population doit être consciente du fait que les vaccins à eux seuls ne mettront pas fin à la pandémie. « Sans informer et impliquer les communautés, elles restent exposées au virus. Sans surveillance, nous ne pouvons pas identifier de nouveaux variants. Et sans recherche des contacts, les gouvernements devront peut-être réimposer des mesures restrictives », a prévenu le responsable de l’OMS pour l’Europe.