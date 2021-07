Covid-19 : Haïti reçoit ses premières doses de vaccin

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a annoncé l’arrivée mercredi en Haïti des premières doses de vaccin contre la Covid-19.

Jusqu’à mardi dernier, Haïti était le seul pays des Amériques à ne pas avoir reçu une seule dose de vaccin contre la Covid-19. Le 14 juillet, 500.000 doses de vaccin données par les Etats-Unis via le mécanisme de solidarité internationale COVAX sont arrivées par avion à Port-au-Prince, la capitale du pays.

Au cours des cinq premiers mois de l’année 2021, le nombre de cas de Covid-19 et de décès a presque doublé en Haïti.

« Au milieu de cette récente recrudescence, chacune de ces 500.000 doses apporte un rayon de lumière au pays des Caraïbes, surtout à une époque où l’augmentation de la violence urbaine menace le bien-être des enfants et des familles », a déclaré Jean Gough, la Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Amérique latine et les Caraïbes, dans un communiqué.

Grâce à ce don, des centaines de milliers d’Haïtiens recevront leurs vaccins contre la Covid-19. Pourtant, malgré les efforts collectifs pour lancer bientôt la campagne de vaccination, la plupart de la population haïtienne risque de ne pas être vaccinée en raison de la disponibilité limitée de doses actuellement dans le pays.

Partout dans le monde, déployer une campagne de vaccination contre la Covid-19 à grande échelle est une tâche ardue. « Mais dans le contexte haïtien actuel, ce sera une bataille difficile pour nos équipes dans les semaines et les mois à venir », a dit la haute responsable de l’UNICEF.

Afin d’accélérer la prochaine campagne de vaccination contre la Covid-19, l’UNICEF œuvre sans relâche pour améliorer les transports, augmenter la communication de masse et renforcer la chaîne du froid à travers le pays. Dans presque tous les centres de santé d’Haïti, les équipes de l’agence onusienne ont installé des réfrigérateurs solaires – plus de 900 au total- pour maintenir les vaccins à la bonne température.

Selon les résultats préliminaires d’une étude de perception appuyée par l’UNICEF et menée par l’Université d’Haïti en juin, seulement 22% de tous les Haïtiens accepteraient de se faire vacciner.

En collaboration avec les autorités haïtiennes, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et d’autres partenaires, l’UNICEF s’est engagé à déployer des efforts supplémentaires pour répondre au besoin tant attendu de vaccins en Haïti jusqu’à ce que les groupes les plus vulnérables de la population soient protégés contre la Covid-19.

En juin dernier, la violence urbaine entre groupes armés s’est intensifiée dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince alors qu’Haïti connaît un pic de cas de Covid-19. Selon l’UNICEF, plus de 15.000 femmes et enfants ont été contraints de fuir leur domicile. L’insécurité croissante et les affrontements entre gangs ont gravement entravé l’action humanitaire dans la périphérie de la capitale.