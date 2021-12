Covid-19 : La flèche monte encore a 33 cas positifs ce jeudi

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal ce jeudi 23 décembre 2021.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré avoir recensé 33 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus lors des dernières 24 heures sur un échantillon de 1546 personnes, correspondant à un taux de positivité de 2,13 %.

Les nouvelles infections concernent 2 contacts qui étaient suivis par les services sanitaires, deux (02) cas importés à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et 29 autres issus de la transmission communautaire (28 à Dakar, et 1 à Bakel), selon le porte-parole du ministère de la Santé. Intervenant lors du point quotidien de la situation de l’épidémie dans le pays, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a assuré que 15 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors qu’aucun cas grave n’était pris en charge dans le structures dédiées.

Le docteur Ndiaye, également directeur de la Prévention a fait savoir que 104 patients étaient encore sous traitement dans les centres de prise en charge ou suivis à domicile. Le Sénégal a officiellement déclaré 74256 cas d’infection au Covid-19 depuis le début de l’épidémie dans le pays. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 72261 ont recouvré la santé et 1890 autres ont perdu la vie.

Sur le front de vaccination, 1.346.771 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin depuis le lancement en février dernier d’une campagne nationale, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Une information qui nous a été confirmée par un agent de l’hôpital Philippe Maguilhen Senghor, selon qui, la troisième dose est effectivement disponible dans cette structure sanitaire. « Depuis quelque temps, il y a des gens, dont certains sont de nationalité étrangère, qui viennent prendre leur rappel », a révélé notre source, selon qui, il n’y a pas encore une grande affluence. Il a, à ce propos, tenu à préciser que c’est le Pfizer qui est disponible à Philippe Senghor.

La pandémie a fait au moins 5.368.777 morts dans le monde depuis fin 2019. Plus de 100 millions de cas ont été signalés dans les Amériques depuis le début de la pandémie, selon l’Organisation panaméricaine de la santé. Actuellement la région Europe est celle qui enregistre le plus de cas dans le monde, avec 2.870.947 ces sept derniers jours (60% du total mondial), suivie de la zone USA/Canada (1.108.580 cas, 23%). En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les Etats-Unis (812.007), le Brésil (618.091), l’Inde (478.325) et la Russie (300.269). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.