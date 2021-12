Covid-19 : La situation remonte à la hausse avec 57 cas positifs annoncés ce lundi

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal ce lundi 27 décembre 2021.

Sur 1167 tests effectués, cinquante-sept (57) sont revenus positifs au coronavirus. Les cas positifs se répartissent comme suit : zéro (0) cas contact, zéro (0) cas importé et cinquante-sept (57) issus de la transmission communautaire.

Le communiqué du ministère de la santé et de l’action sociale de renseigner que dix-neuf (19) patients ont été contrôlés négatifs donc déclarés guéris. Le document renseigne, par ailleurs, qu’aucun cas grave n’est pris en charge dans les services de réanimation. Et aucun décès n’a été enregistré le dimanche 26 décembre 2021.

A ce jour, le Sénégal compte 74469 cas déclarés positifs au coronavirus dont 72366 guéris, 1890 décédés, 242 patients sous traitement. La pandémie de Covid-19 a fait plus de 5.395.400 morts. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 816.597 décès, suivis par le Brésil (618.392), l’Inde (479.682), la Russie (304.218) et le Mexique (298.759).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Plus de 7.000 vols ont été annulés par les compagnies aériennes tandis que des milliers d’autres étaient retardés dans le monde le week-end de Noël, le variant Omicron du Covid-19 perturbant les voyages pendant les fêtes.