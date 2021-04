Covid-19 : la Syrie reçoit plus de 250.000 doses du vaccin AstraZeneca

256.800 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivés dans le pays dans le cadre d’une livraison « essentielle et opportune », ont indiqué le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Alliance pour les vaccins GAVI dans une déclaration conjointe.

Les trois organisations estiment que cette livraison de vaccins en Syrie aidera les agents de santé « à continuer de fournir des services vitaux dans un système de santé déjà épuisé par la guerre qui dure depuis dix ans ».

« Cette livraison est un rayon de lumière pour le peuple syrien », ont déclaré le directeur régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ted Chaiban ; le directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, le Dr Ahmad Al-Mandhari ; et le directeur du soutien aux pays de GAVI, Pascal Bijleveld.

Les vaccins ont été livrés jeudi en Syrie en deux envois. 203.000 doses sont ainsi arrivées dans la capitale syrienne, Damas. Et 53.800 autres doses ont été livrées dans le nord-ouest du pays, une région qui continue d’être « le théâtre de conflits armés et de déplacements de population ».

La Syrie a officiellement enregistré, à ce jour, 51.580 cas de Covid-19, mais « le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé en raison du nombre limité de tests ou de l’indisponibilité des fournitures de dépistage », selon les responsables de l’ONU.

Dans ces conditions, « une aide beaucoup plus importante est nécessaire pour aider les agents de santé syriens, où qu’ils se trouvent dans le pays, et la population la plus à risque, notamment les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents, à se faire vacciner contre ce virus », ont-ils précisé. L’UNICEF, l’OMS et GAVI ont indiqué que d’autres livraisons sont prévues dans les semaines et les mois à venir. Selon le dernier décompte établi le 8 avril dernier par l’OMS, un total de 2.500 doses de vaccin contre la Covid-19 ont été jusqu’à ce jour administrées en Syrie.

Depuis le 3 mars dernier, le dispositif COVAX a permis de livrer plus de 5 millions de doses au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En plus de la livraison à la Syrie, le mécanisme a atteint 18 pays au total, dont l’Iran, l’Iraq, le Liban, la Palestine, le Soudan et le Yémen, parmi d’autres pays fragiles et touchés par des conflits.