Covid-19 : Le nombre de nouvelles contaminations repassent à la hausse, 14 cas positifs, ce vendredi

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a fait le point sur la situation journalière de l’évolution de la Covid-19 au Sénégal, ce vendredi 17 décembre 2021.

Quatorze des 1.872 tests Covid-19 effectués au cours des dernières vingt-quatre heures sont positifs, annonce le dernier bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la pandémie de coronavirus. Le taux de positivité est de 0,74 %, et toutes les 14 nouvelles contaminations proviennent de la transmission communautaire, autrement dit, leur source n’a pas été identifiée.

Sept (07) des nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés dans la région de Dakar, les autres dans les régions de Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud), précise le bulletin. Il ne fait mention d’aucun décès lié à la pandémie de coronavirus au cours des dernières vingt-quatre heures. Six (06) patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, et deux cas graves de Covid-19 sont pris en charge en réanimation.

A ce jour, le Sénégal a recensé 74.129 cas de coronavirus, dont 72.191 guéris. La pandémie a coûté la vie à 1.886 personnes. Au total, 51 patients reçoivent, à ce jour, un traitement contre le Cobid-19. Selon le bulletin, 1.343.025 personnes se sont fait vacciner contre le virus.

La pandémie a fait au moins 5,3 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l’AFP. L’Inde n’enregistre presque plus aucun cas d’infection. Pourtant, il y a quelques mois, cet immense pays était encore plongé dans le chaos du coronavirus. Comment ce pays s’en est-il sorti ? Un expert nous dit tout. Les chiffres sont vraiment étonnants. Depuis fin novembre, l’Inde enregistre moins de 10.000 nouvelles infections au coronavirus par jour dernièrement, la moyenne sur sept jours était de 8500. D’après plusieurs études, la majorité des 1,4 milliard d’habitants du pays a déjà développé des anticorps contre le coronavirus.