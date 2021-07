Covid-19: Le Sénégal a battu son propre record de contamination

Depuis le premier cas de Coronavirus au Sénégal en mars 2020, c’est la première fois que le Sénégal enregistre, en 24 heures, 529 nouveaux cas positifs. Une situation qui mérite que l’on s’y attarde, parce qu’elle survient au moment où, pour la plupart des sénégalais, la Covid-19, c’est derrière nous.

Une situation paradoxale qui rend compte d’un déphasage entre la situation épidémiologique et le niveau de perception des décideurs et des populations face à un danger qui est de mort.

Nous avons longtemps été dans le déni en rejetant à la fois l’existence du virus pour certains et la fiabilité du vaccin pour d’autres. Nous avions repris notre train-train quotidien y compris de polémiques politiciennes. Les tournées avaient pris le dessus dans un contexte de guerre que nous pensions gagner, justement à tort.

Le réveil a été brutal. Avec des variants redoubles comme Delta, le variant qui serait dans nos murs et dont la particularité est justement de s’attaquer, également, aux plus jeunes.

Et même si les plus jeunes sont ou seront en vacances sous peu, avec cette chaleur ambiante de juillet, ils seront toujours ensemble à la page ou sur les terrains de jeux. Les rassemblements ne vont pas disparaitre.

Et d’ailleurs, peut-on, encore, reconfiner les sénégalais ? Il en sera difficilement question quelle que soit l’urgence de l’heure du fait des autres exigences d’ordre existentiel auxquelles il faut faire face.

C’est pourquoi seule la prévention et la vaccination sont les solutions adaptées à un contexte social et économique tendu sous fond de batailles politiques claniques permanentes. Or, ces deux ‘’solutions’’ au Coronavirus ne sont guère pour le moment opérationnelles.

C’est le relâchement général et peu de gens respectent les mesures barrières. Pendant ce temps, les cérémonies familiales se multiplient à un rythme exponentiel, tout est prétexte à rassemblement et la plus grande fête musulmane, Aïd El Kabir ou tabaski sera fêtée le 21 juillet prochain.

Il y a, à ce propos, fort à craindre parce que ce sera l’occasion de grands déplacements de populations notamment des centres urbains vers les zones rurales et la diaspora ne va pas se priver, elle aussi, de venir fêter la tabaski en famille. Malheureusement, les vaccins sont insuffisants. Et le taux de vaccination et très faible : un peu plus d’un demi-million de personnes vaccinées jusqu’ici.

La campagne vaccinale à propos de la Covid-19 est très timide et la communication adoptée en la matière n’a pas convaincu le grand nombre.

Compte tenu alors de tous ses facteurs, le Sénégal qui était cité comme l’un des pays africains où la riposte a été la mieux réussie, risque de basculer dans une situation où tout le système sanitaire sera dépassé si jamais nous maintenons la tendance de ces derniers jours.

Plus de mille cas en 72 heures, c’est le taux infernal de contamination jamais égalé et le samedi est venu battre tous les records. Alors, comme en de pareils cas, nous appelons tous, autorités et populations à un sursaut national. Ce n’est pas le moment de la capitulation encore moins de la lassitude car la bataille ne fait que commencer. Et le virus risque de vivre longtemps avec nous dans ce monde planétaire où les pays, exactement comme chez nous, passent d’une diminution à une augmentation des cas.

Ce sursaut passe d’abord par certaines interdictions et l’exigence, par la loi et le règlement, du respect des mesures barrières et la distanciation sociale. Etant donné qu’il sera difficile d’attendre des uns et des autres le respect spontané de ces mesures contraignantes par la sensibilisation, il faudra aussi opter pour la contrainte. Mais, parallèlement, les autorités doivent tout faire pour donner l’exemple en évitant les tournées, les cérémonies qui ne sont pas nécessaires, etc.

Il sera aussi important de continuer à relever le plateau technique pour éviter, justement que nos structures de santé ne soient dépassées.

Car, aujourd’hui, la certitude que nous avons est que le virus a déjoué tous les pronostics et contourné la plupart de nos stratégies pour atteindre les populations. Et face à un ennemi aussi puissant, on ne baisse pas les bras.

Assane Samb