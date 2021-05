COVID-19: Le variant britannique présent dans 142 pays

Le nombre de pays et territoires signalant des variants du nouveau coronavirus continue d’augmenter. Depuis sa dernière mise à jour du 27 avril, l’Oms note que le variant britannique (COV 202012/01) continue d’essaimer dans le monde. Il a été détecté dans trois pays supplémentaires, soit 142 pays au total.

Dix pays supplémentaires ont signalé le variant sud-africain (501Y.V2), soit 97 pays au total. Et le variant brésilien (P.1) est désormais détecté dans 56 pays et territoires, soit trois pays supplémentaires par rapport à la semaine précédente.

Plus largement, la pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.209.109 morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie fin décembre 2019. Selon un bilan établi mercredi par l’Oms, plus de 153.187.889 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Et à la date du 4 mai 2021, plus d’un milliard de doses de vaccin ont été administrées dans le monde.

Ce variant, qui se transmet 30 à 70 % plus facilement, est jugé responsable de la sévérité de la deuxième vague épidémique en cours au Royaume-Uni. Pour les hommes âgés d’une soixantaine d’années, le risque de mortalité atteint 13 à 14 sur 1 000 avec le nouveau variant, contre 10 sur 1 000 avec la précédente forme de virus, a comparé le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance. D’autres variants, dont l’un initialement détecté en Afrique du Sud, inquiètent eux aussi la communauté internationale. “Ils ont certaines caractéristiques qui les rendent moins sensibles aux vaccins” et sont “plus préoccupants” que le variant anglais.