Covid-19: Les acteurs culturels dans l’impasse

L’académie nationale des sciences et techniques a organisé, hier, un atelier au cours duquel différentes études sur les conséquences du Covid-19 ont été partagées. Il faut savoir que tous les secteurs d’activités ont été fortement touchés par la crise liée au coronavirus. Mais les études menées montrent que les Pme et les acteurs culturels restent de loin les plus impactés par cette pandémie.

L’Académie nationale des sciences et techniques a partagé hier, lors d’un atelier, différentes études sur la pandémie du Covid-19 au Sénégal. Les résultats ont confirmé l’impact négatif que cette crise a eu sur les ménages, le secteur culturel et l’emploi, notamment des Pme. S’agissant de ces dernières, l’étude dirigée par le Pr Abdou Salam Fall a montré que la crise du Covid-19 a plombé les entreprises. D’après Pr Fall, 92,7% des Pme interrogées affirment avoir subi des pertes de revenus. 38% ont accusé une perte de revenus de l’ordre de 200 mille à 500 mille, 15% une perte qui dépasse un million et 79% déclarent subir des tensions de trésorerie liées à la pandémie.

Analysant cette situation, il souligne que «les pertes subies par les entreprises en raison de la pandémie s’avèrent importantes, compte tenu du fait que la quasi-totalité d’entre elles sont de petite taille». En outre, les travaux menés ont montré que «face à la crise sanitaire, plusieurs entreprises rencontrent une baisse d’activités qui se traduit par des pertes de revenus». Ainsi, cette situation a entraîné souvent des difficultés conduisant à une cessation complète de l’activité (faillite, liquidation). Les auteurs de cette étude ont fait savoir que «parmi les entreprises qui ont déclaré avoir eu des tensions de trésorerie au nombre de 195, moins de la moitié, soit 47,7% d’entre elles, estime que cette situation peut conduire à une cessation complète de leurs activités alors que le tiers reste incertain face à cette situation».

Cette étude a aussi concerné les sortants des centres de formation professionnelle et technique. Ces derniers ont été impactés par la pandémie. Les travaux menés dans ce sous-secteur révèlent que «76,6% des sortants en activités ont subi des pertes de revenus liées à la crise sanitaire, 10,6% des sortants sans activité ont été licenciés ou ont perdu un emploi».

Par ailleurs, des études ont aussi été menées sur l’impact du Covid-19 sur les structures familiales. Sur cette question, il a été noté que «la quasi-totalité des ménages a fait face à des contraintes financières». Dr Rokhaya Cissé, qui a fait la présentation, a également souligné que «le fait de passer plus de temps ensemble n’a pas favorisé une meilleure communication au sein des couples». Par contre, elle a relevé que «la crise a renforcé les échanges entre les générations». Concernant le secteur culturel, l’étude a montré que ce domaine a été fortement touché par cette pandémie. D’après les auteurs de cette étude, «la pandémie a engendré un manque à gagner pour l’écrasante majorité des acteurs culturels, soit 95% des personnes interrogées».

Outre les difficultés financières subies par les acteurs culturels, l’étude a révélé que des liens familiaux se sont détériorés à cause de la pandémie. Sur les personnes interrogées, 48% ont estimé que les liens familiaux se sont fortement détériorés. Pour venir en aide aux acteurs culturels, les auteurs de l’étude ont partagé des pistes de solutions.

Ainsi, ils recommandent de travailler sur «la régularisation des structures culturelles, de mieux renforcer les domaines culturels à fortes capacités de création d’emplois (compagnies théâtrales, danse, groupes de musique)». Il est aussi demandé de faciliter «la formation, la mobilité et l’accès aux financements, d’instaurer un dispositif de suivi régulier et de mise à jour des acteurs culturels avec une base de données réactualisée périodiquement».