Covid en Afrique: 100 mille morts

L’Afrique subit la seconde vague, dépassant la barre des 100 mille morts liés à la Covid-19. Les 54 régions du continent totalisent 100 mille décès sur 3 millions 793 mille 660 cas déclarés positifs, depuis le début de la pandémie en décembre 2019.

Ce bilan, qui demeure tragique, est malgré tout nettement inférieur à celui d’autres continents, l’Europe (818 912 décès), de l’Amérique latine et des Caraïbes (649 006 décès) et des États-Unis et du Canada (512 295 décès).

Des chiffres qui se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et qui ne pourraient refléter qu’une fraction du total réel des contaminations.

L’Afrique du Sud, pays officiellement le plus touché du continent, compte 1 million 500 mille cas et près de 48 mille 500 décès.