Covid: La campagne de vaccination démarre mardi

Le lancement des activités de vaccination contre la Covid-19 est prévu le mardi 23 février 2021 sur l’étendue du territoire national. La phase 1 de cette campagne de vaccination est destinée aux cibles prioritaires conformément à la stratégie nationale de vaccination. En effet, elles représentent 20 % de population, soit 3,5 millions de personnes qui recevront les 200.000 doses réceptionnées avant-hier par le Chef de l’Etat. Il s’agit des personnes âgées de plus de 60 ans, celles présentant des comorbidités et le personnel de santé. Macky a annoncé l’acquisition de plus de 6 millions de doses ans les prochaines semaines.