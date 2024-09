Crimes contre l’humanité : Macky Sall jugé à Paris le 6 novembre

« La justice française a fixé au 6 novembre 2024 son délibéré sur l’ouverture de la procédure pour crimes contre l’humanité intentée contre les responsables sénégalais », a dit l’avocat franco-espagnol.

Pour rappel, une plainte avait été déposée en France par Me Juan Branco contre l’ancien président sénégalais Macky Sall et ses anciens collaborateurs pour crimes contre l’humanité. L’avocat accuse Macky Sall et d’autres hauts responsables sénégalais, dont le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, d’avoir orchestré une répression violente contre les opposants politiques et les manifestants.

Ces répressions auraient entraîné la mort de 50 personnes et de nombreuses détentions arbitraires. Branco souligne également que le gouvernement sénégalais a commandé 104 tonnes d’armes livrées à la présidence au second semestre 2022.