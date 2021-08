MANCHESTER UNITED: L’offre de transfert a été envoyée pour Ronaldo

Nouveau rebondissement dans le dossier Cristiano Ronaldo ! Le Portugais pourrait finalement s’engager avec Manchester United avec lequel il négocie déjà les termes de son contrat. Désirant absolument rapatrier Cristiano Ronaldo, Manchester United a fait une première proposition concrète à à la Juventus.

C’est certain, Cristiano Ronaldo va quitter la Juventus. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le Portugais se serait envolé à bord de son jet privé pour régler son avenir avec son agent. Un avenir qui devait se faire à Manchester City, jusqu’il y a quelques heures mais qui pourrait finalement se faire du côté du rival, Manchester United.

Avec celui de Kylian Mbappé, c’est le dossier qui anime la fin du mercato. Cristiano Ronaldo, qui a déjà dit au revoir à ses coéquipiers de la Juventus et quitté Turin, s’est envolé vers une nouvelle destination et se trouve actuellement à Lisbonne. Si Manchester City faisait office de favori pour accueillir le Portugais, c’est désormais le rival Manchester United qui tient la corde afin d’enrôler le quintuple Ballon d’Or. Pour recruter Ronaldo, les Red Devils vont devoir se montrer convaincants auprès des dirigeants de la Juventus.

Selon les informations de Goal Italia et la Gazzetta dello Sport , Manchester United aurait officiellement fait une offre à la Juventus pour Cristiano Ronaldo. Elle serait à hauteur de 28M€. Reste à savoir si cette proposition sera à la hauteur des attentes des dirigeants bianconeri. Le joueur lui se serait d’ores et déjà mis d’accord avec Manchester United sur un contrat de 2 ans, avec un salaire estimé à 29M€ par an. Le retour au bercail de Cristiano Ronaldo n’a jamais été aussi proche.

L’attaquant pourrait en effet retrouver les Red Devils avec lesquels il a évolué entre 2003 et 2009. Le représentant du joueur, Jorge Mendes, a en effet initié des premières négociations avec les dirigeants mancuniens selon les informations du club. Les discussions se sont accélérées et les deux parties auraient déjà évoqué un salaire potentiel et une indemnité de transfert à verser à la Juventus !

L’intérêt de Manchester United pour Cristiano Ronaldo a été confirmé par Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse : « S’il vient à quitter la Juventus, il sait que nous sommes là ». L’avenir de CR7 se fera sûrement à Manchester, reste à savoir si ce sera à City ou à United !