Début d’année catastrophique pour Crystal Palace

Douzième de Premier League la saison dernière, Crystal Palace pouvait avoir le sourire. Il faut dire que la première année de Patrick Vieira des Eagles avait globalement été couronnée de succès. Hélas, l’exercice en cours est moins glorieux. Particulièrement de début d’année 2023, avec 7 défaites, 5 résultats nuls et pas la moins victoire en 12 rencontres, toutes compétitions confondues. Certes, Palace émarge toujours au douzième rang de la PL. Mais avec trois petits points d’avance sur la zone de relégation et un match de plus que Bournemouth (18e) au compteur, la situation devenait angoissante. C’est pourquoi les dirigeants du club de la banlieue sud de Londres ont décidé de frapper un grand coup.

Patrick Vieira se retrouve libre comme l’air (Icon Sport)

Patrick Vieira officiellement démis de ses fonctions

Ce vendredi 17 mars 2023, les dirigeants de Crystal Palace ont « confirmé » le départ de Patrick Vieira de ses fonctions de manager de l’équipe première. Assurément, le technicien français de 46 ans paye les mauvais résultats enregistrés ces dernières semaines. L’ancien coach de New York City et Nice se retrouve donc sur le marché. Reste à savoir s’il attendra, ou non, la fin de l’exercice en cours avant de trouver un nouveau banc.

Autre interrogation, est-ce que les dirigeants de Palace ont fait le bon choix et surtout, au bon moment ? Pour rappel, l’écurie fraîchement battue à Brighton en ce milieu de semaine (1-0) disputera un derby de Londres chez le leader Arsenal ce week-end. Clairement, le fameux électrochoc est espéré. Souhaitons simplement aux Eagles de ne pas subir une véritable correction. Chez des Gunners forcément revanchards après une sortie de route en Ligue Europa.