Arsenal : un projet de rachat sérieux avec Henry, Vieira et Bergkamp !

Intéressé par le rachat d’Arsenal, le fondateur de Spotify, Daniel Ek, a bien l’intention de réaliser une offre concrète à Stan Kroenke, actionnaire majoritaire du club londonien. Et dans ce projet sérieux, le Suédois a impliqué trois légendes : Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp.

Quel avenir pour Arsenal ? Sur le plan sportif, le club londonien connait pour le moment une nouvelle saison décevante, avec une actuelle 10e place en Premier League mais une demi-finale de Ligue Europa à disputer face à Villarreal. Dans les coulisses, la situation commence sérieusement à s’agiter. Déjà très contesté par les supporters depuis de nombreux mois, l’actionnaire majoritaire du club londonien, Stan Kroenke, se retrouve encore plus ciblé par les fans depuis l’implication des Gunners dans le projet mort-né de la Super Ligue.

Dans ce contexte particulier, le fondateur de Spotify, Daniel Ek, a récemment affiché son envie de racheter Arsenal. «Depuis mon enfance, je soutiens Arsenal depuis aussi longtemps que je puisse m’en souvenir. Si Kroenke Sport Enterprises souhaitait vendre le club, je serais heureux de me mettre sur les rangs», a fait savoir le Suédois sur le réseau social Twitter vendredi. Et selon les informations du média britannique The Telegraph ce lundi, l’homme d’affaires de 38 ans se montre particulièrement sérieux dans sa démarche. Ainsi, Ek est d’ores et déjà prêt à formuler une proposition concrète pour le rachat des Gunners. Reste à savoir si Kroenke, qui a toujours assuré qu’il ne souhaitait pas vendre Arsenal, sera à l’écoute de cette éventuelle offre.

Pour vanter les mérites de son projet, Ek dispose visiblement d’un argument de poids, l’implication de trois légendes pour l’accompagner : Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp. Avec trois membres des Invincibles (saison 2003-2004), le Scandinave compte bien démontrer la solidité de son ambitieux plan pour relancer Arsenal. Et s’il parvient à obtenir le soutien des supporters, Ek pourrait encore augmenter la pression sur Kroenke.