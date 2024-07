Justice : Le lutteur Lac De Guiers 2 a été libéré ce vendredi

Partager Facebook

Le célèbre lutteur Lac de Guiers 2, membre de l’écurie Walo, a été libéré ce vendredi après avoir passé quelques jours en prison. Ceci rentre dans le cadre d’une liberté provisoire. Cette information a été confirmée par son avocat, Me Famara Faty.

Selon les informations fournies par Me Faty, son client Lac de Guiers 2 a été entendu une nouvelle fois le mardi 23 juillet pour des compléments d’informations dans le cadre de l’enquête.

Étant donné que la somme de 53 millions de FCFA réclamée par les plaignants avait été réunie et consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations (dont 14 millions de FCFA donnés par le Directeur Général de la 2STV, El Hadji Ndiaye), le juge et le procureur n’étaient pas opposés à une remise en liberté provisoire du lutteur. C’est ainsi que la requête introduite le mardi 23 juillet par Me Faty a été acceptée, permettant à son client de recouvrer sa liberté plus tôt que prévu. Bien que désormais en liberté provisoire, Me Faty a tenu à préciser que la procédure judiciaire suivra son cours et que l’affaire n’est pas encore complètement refermée.

Rappelons que Lac De Guiers 2, avait été arrêté par la police le 15 mai dernier dans le cadre d’une affaire d’escroquerie de visa. Cette libération représente un soulagement pour les fans du lutteur et les acteurs de la lutte qui suivaient avec attention l’évolution de cette affaire.