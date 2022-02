Culture : Babady sort son album Weurseuk

Babady, un artiste compositeur interprète qui évolue depuis plusieurs année dans le reggae acoustique vient de sortir son album intitulé Weurseuk. « C’est un album de dix titres à savoir Waliyane, Gorée ,baye Diol, xel ak hol qui parle d’amour entre autres.

Bob Marley m’a beaucoup inspiré j’ai fait beaucoup de featuring ici au Sénégal avec l’artiste en Ombre Zion par exemple », dit-il. Et d’ajouter : «La musique que je propose aux sénégalais est la même que je joue pour les occidentaux .Je rappelle que je suis basé en Espagne ». Pour lui, cet album est un grand pas pour lui.

« Un premier pas et nous comptons poursuivre notre rêve, car cela fait plusieurs années que nous nous écrivons dans l’art. L’album m’a pris six mois et des moyens financiers conséquents pour accoucher un tel projet », fait-il savoir. Il n’a pas manqué de déplorer la manière dont marche le reggae au Sénégal.