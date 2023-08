Culture: Coumba Gawlo : La renaissance d’une diva

Après une pause dans carrière, due à des ennuis de santé, la chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo marque son retour sur la scène musicale à travers un single intitulé « Sant Rek » (rendre grâce à Dieu, en langue wolof).

Ce morceau qui s’ouvre sur des notes orientales et dont le clip a été tourné au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (à 30 km de Dakar), revient sur les péripéties qu’a vécues l’artiste.

En effet, en février 2021, elle avait annoncé une pause dans sa carrière, en raison de problèmes liés à une occlusion intestinale et une opération ayant provoqué des dommages sur ses cordes vocales. « A un moment, j’avais pensé que tout été fini », chante-t-elle, avant d’ajouter : « Et nul ne peut s’opposer à la volonté divine ».Mais heureusement, reconnaît-elle, grâce au soutien et aux prières de ses parents, du peuple sénégalais, de l’Afrique et du monde entier, elle a retrouvé ses moyens et la motivation de continuer à faire son métier.

« Sant Rek » se veut donc « une sorte de renaissance » à Dieu, a-t-elle indiqué, lors d’une rencontre avec des journalistes, à Dakar, le 24 juillet 2023.D’ailleurs, c’est depuis le 13 mai dernier qu’elle a fait son come-back, sur la scène du musée des civilisations noires, à Dakar.« Sant Rek est ma toute première chanson après mon retour, c’est une sorte de renaissance en quelque sorte. Ce n’était pas évident, tout est Allah et je voudrais lui rendre grâce d’avoir retrouvé la possibilité et la joie de faire de la musique à nouveau et de sortir ce single », a déclaré Coumba Gawlo, pour qui cette chanson est un « éloge à Dieu ».

Pour elle, louer Dieu « doit être le leitmotiv, le discours, le vocabulaire que tout un chacun doit utiliser tous les jours ».Même si on sent qu’elle se ménage encore, évitant les puissantes envolées qu’on lui connaissait, cela n’enlève en rien la beauté de sa voix et de la musique qui l’accompagne.Le single « Sant Rek » est un savant mélange du « mbalax » et de rythmes afro.

A travers ce morceau, la chanteuse exprime son ouverture musicale à des styles très diversifiés.Le tout, soutenu par la belle chorégraphie de la vidéo.Il est à prévoir qu’elle reviendra bientôt au meilleur de ses capacités, d’autant qu’elle annonce déjà une tournée nationale et internationale.