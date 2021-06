Culture: L’africain “SAMY SAM” lance un nouveau projet

Avec les nouvelles technologies, la musique a pris une part encore plus grande dans nos vies. Cependant on voit de moins en moins de gens descendre dans la rue avec des pancartes pour protester en réaction aux messages qu’elle diffuse. Il existe toutefois des musiciens qui continuent d’espérer que leurs paroles inspirent des changements.

En tout cas Samy Sam Beats, de son vrai nom Samuel José d’Almeida Dos Santos Lopes en fait parti de ce lot d’artiste qui vont révolutionner la musique. Il est un compositeur, auteur, chanteur et interprète luxembourgeois d’origine capverdienne née à Lisbonne au Portugal.

Connu dans le monde entier, Samy Sam Beats ne cesse de surprendre le monde par sa musique accompagnée de beaucoup de mélodies. Après ces nombreuses réalisations, le jeune vient de lancer un nouveau projet ambitieux qui présente un bouquet riche et frais qui se consomme sans modération. Avec des variétés musicales kizomba, reggaeton, trap, rap et afro. Sur Vida, nous retrouvons des invitées comme Kaysha, Topo La Maskera, L.I.L. Star, Vado et plains d’autres.

Le projet est porté par Pegguy Tabu et son Label Vessau. Pegguy Tabu est un grand artiste et directeur artistique qui a collaboré avec des artistes comme Diam’s, Vitaa, Booba, Youssoupha, et plain d’autres grand noms de la scène française, américaine et africaine. Aujourd’hui, Vida est attendue avec les titres VIDA, BANANAS feat. Kaysha et NO PUEDO MAS qui lanceront le début du projet.

Juste rappeler que Samy Sam a fait ses débuts en 2009, il se fait connaître dans la kizomba avec des titres comme “Cara Podre” c’est en 2016, pour promouvoir sa carrière de beatmaker, Samy Sam Beats sort des remixes comme «COCO de Genesis» (version remix afro house, avec Dj Pingusso) et «Panda de Desiigner» (version afro house). Les deux remix ont atteint des millions de vues sur Youtube. Depuis, plusieurs projets – en collaboration avec des artistes locaux et internationaux – ont été développés.

Actuellement, singée avec le label «Vessau Group», du célèbre Pegguy Tabu. Samy Sam Beats se prépare pour un nou-veau projet, plein d’invités et d’actualités musicales.