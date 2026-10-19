Dahra : Braquage sanglant d’un point de transfert d’argent Wave, plus de 8 millions de FCFA emportés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un violent braquage s’est produit ce lundi 19 octobre 2026, aux environs de 20 heures, à Dahra. Un commando composé de huit individus encagoulés, circulant à bord d’un véhicule 4×4 de couleur blanche, a pris pour cible un point de transfert d’argent Wave situé sur l’axe menant à Linguère, à hauteur du stade municipal Bassirou Sidy Ndiaye.

D’une extrême violence, les assaillants se sont d’abord attaqués aux clients présents devant l’établissement, les rouant de coups et les frappant à la machette. Pour dissuader toute intervention des riverains et imposer la terreur, les braqueurs ont ensuite tiré plusieurs coups de feu en l’air.

Déterminés à ne laisser aucune trace, les malfaiteurs ont systématiquement brisé les caméras de surveillance ainsi que les vitres du local. Sous la menace de leurs armes, ils ont ensuite sommé le gérant des lieux, Mamadou Mbaye, de leur remettre l’intégralité de la caisse, qui contenait la somme de huit millions de francs CFA.

Leur forfait accompli, les huit braqueurs se sont rapidement évaporés dans la nature à bord de leur véhicule, prenant la direction du grand foirail de Dahra.

Avisés immédiatement après l’attaque, les éléments de la brigade de gendarmerie se sont promptement rendus sur les lieux du drame pour procéder aux constatations d’usage et engager des recherches afin de retrouver les auteurs de ce braquage spectaculaire