Fass Mbao : Du haschich caché dans les chaussettes d’un élève, six suspects arrêtés devant un bar

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Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé six individus devant le bar Chez Preira, à Fass Mbao, pour détention et trafic de drogue. Les policiers ont saisi quatre képas de haschich. L’opération s’est déroulée dans la nuit du 18 au 19 octobre 2026, lors d’un contrôle effectué à l’intérieur et aux abords de l’établissement.

Tout commence lors d’une patrouille. Les policiers repèrent plusieurs individus sur trois motos devant le bar. À leur vue, les suspects s’éloignent légèrement, comme s’ils s’apprêtaient à partir. Les agents comprennent la manœuvre et poursuivent leur ronde, feignant de n’avoir aucun soupçon.

Quelques instants plus tard, les éléments de la brigade de recherches (BR) du poste de police surgissent devant les suspects, à proximité du bar. À leur vue, ces derniers ont jeté par terre un sachet avant de fuir. Le sachet contenait deux képas de haschich. Les policiers sont parvenus à les interpeller et à saisir deux motos.

Au cours de leur conduite au poste deux autres képas de haschich sont découverts. Ils étaient dissimulés dans les chaussettes de D. Lopy. Le total de la drogue saisie s’élève ainsi à quatre képas.

Les six individus interpellés sont : Ch. Diagne, 20 ans, mécanicien domicilié à Diamaguène Sicap Mbao ; I. Kh. Sall, 21 ans, vulcanisateur vivant à Yeumbeul ; M. Fall, 21 ans, électricien domicilié à Tally Boubess ; D. Ndiaye, 20 ans, tailleur domicilié à Boune ; D. Lopy, 23 ans, élève en classe de terminale domicilié à Yeumbeul et N. Mendy, 22 ans, un conducteur de « thiak-thiak » (moto-taxi) domicilié à Jaxaay.

Interrogés sur les faits, les six suspects ont déclaré avoir ramassé la drogue dans un bar en ville. Ils n’ont fourni aucune autre précision, notamment sur l’identité de leur fournisseur ou sur l’usage qu’ils comptaient faire du produit.

À l’issue de leur audition, les six suspects ont été placés en garde à vue pour détention et trafic de drogue portant sur quatre képas de haschich. Cette décision a été prise après avis du procureur Saliou Dicko