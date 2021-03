Deal Politique : Serigne Khassim Mbacké fait des révélations : “Des ministres de Macky négocient, nuitamment, avec Sonko”

Serigne Khassim Mbacké, marabout et homme politique, proche du pouvoir connu pour ses diatribes, fait encore de nouvelles révélations sur les liens entre certains membres de l’Apr et Ousmane Sonko, leader des patriotes du pastef.

Dans une récente sortie, le jeune marabout proche du “Macky”, de dire :”Beaucoup de ministres et autres Directeurs Généraux nommés par le Président de la République son Excellence Macky Sall travaillent, aujourd’hui, à sa perte. Ils ne font rien pour l’aider dans sa noble mission de mener le Sénégal vers l’émergence. Il faut qu’il prenne ses responsabilités et de les écarter. Ils sont tous des opportunistes, de profiteurs de régime doublés d’incapables majeurs”, fulmine Serigne Khassim Mbacké qui, d’avertir :”Il y’a des ministres de la République et autres DG qui pensent, déjà, à l’ “après-Macky”.

D’après des sources sûres, ils rendent visite nuitamment, chez le leader du parti PASTEF/ les Patriotes. Ils ont tout faux. Le Président Macky a la volonté de bien faire mais , ce sont ces gens-là malhonnêtes qui le sabotent. Ils sont à l’origine de tous ces mouvements d’humeur qui ont émaillé, récemment, la capitale sénégalaise et les villes de l’intérieur”.