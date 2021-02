Début du carême chrétien, ce mercredi

Le Carême commence aujourd’hui jusqu’ au 3 Avril 2021. C’est parti pour 40 jours de jeûne, de prière et de l’aumône que le catholicisme a instituée au ive siècle en référence aux quarante jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Il commence pour l’Eglise Catholique universelle le « mercredi des cendres ». Mais cette année avec la COVID-19, il est noté un changement dans la manière de faire. Cette année le rite du mercredi des Cendres a connu un changement à cause de la pandémie du coronavirus. Durant cette période , excepté les dimanches , les fidèles sont appelés à la conversion et au pardon en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône.