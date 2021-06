Décès chez les jeunes: L’ange de la mort s’en prend aux élèves

Une série de décès est notée ses derniers jours chez les jeunes et pour la plus part des élèves sont identifiés. C’est d’abord à la plage de Thiaroye sur mer que le premier drame a été noté. En effet, le grand bleu a refoulé, hier, le corps sans vie d’un adolescent.

Ce n’est que bien après que son identité a été dévoilée. Il s’appelait O. Thiam et il était élève. L’élève avait brusquement happé par les flots de la mer au cours d’une partie de baignade puis entrainé dans les profondeurs abyssales de l’océan atlantique. C’était à la plage de Thiaroye sur mer mais il était domicilié à Guinaw Rails Sud.

De l’autre coté de Guédiawaye l’ange de la mort est encore passé par là. Ce cas de noyade à Thiaroye n’est pas le seul car en effet, un autre cas a été signalé en banlieue Dakaroise. Il s’agit de M. Rassoul Dieng élève au Lycée Banque Islamique de Guédiawaye porté lui aussi disparu en mer au cours d’une baignade. Selon les informations, son corps était toujours resté coincé dans les flots du grand bleu. Pire encore, un autre jeune a également péri en mer aux Parcelles Assainies de Dakar.

Et on en termine avec cette série de décès avec ce drame qui concerne le nommé Amadou Diallo, élève à l’établissement Scolaire Darou Salam de Guédiawaye qui a trouvé la mort dans une salle de classe. Selon nos sources, il a eu un brusque malaise et s’est écroulé en plein cours avant de rendre de l’âme.

Toutes les victimes sont des élèves dont le tranche d’âge varie entre 14 et 18 ans.