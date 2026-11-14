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Décès dans la diaspora : Le Sénégal officialise un dispositif d’assurance pour le rapatriement des corps

14 novembre 2026 Actualité

Baptisée « SUTURA DIASPORA », cette offre prévoit une prise en charge financière et logistique du rapatriement des dépouilles vers le Sénégal. Le dispositif comprend également une assistance juridique et un soutien financier aux familles endeuillées.

‎Le rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés à l’étranger fait désormais l’objet d’un dispositif d’assurance spécifique. Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et la compagnie NSIA Vie Assurances ont signé, ce vendredi 13 novembre 2026, une convention de partenariat portant sur la mise en place de l’offre « SUTURA DIASPORA ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à renforcer l’assistance apportée aux Sénégalais établis à l’étranger. Elle entend notamment apporter une réponse aux difficultés financières, logistiques et administratives auxquelles les familles sont souvent confrontées lorsqu’un décès survient loin du Sénégal.

‎À travers cette assurance, les bénéficiaires pourront disposer d’une prise en charge financière et logistique pour le rapatriement des dépouilles. L’offre prévoit également un accompagnement juridique pour faciliter l’accomplissement des procédures et formalités requises dans le pays où survient le décès, mais aussi au Sénégal. Au-delà de l’organisation du rapatriement, « SUTURA DIASPORA » intègre une assistance financière destinée aux familles éplorées. L’objectif est de leur apporter un appui supplémentaire dans ces circonstances particulièrement douloureuses. Le ministère précise que ce partenariat ne constitue pas un dispositif fermé autour de NSIA Vie Assurances. Il est également ouvert aux autres compagnies d’assurances de droit sénégalais qui remplissent les conditions définies dans le cahier des charges. Cette ouverture permet ainsi à d’autres prestataires éligibles de rejoindre l’initiative, dont l’ambition est de renforcer la protection sociale et l’accompagnement des Sénégalais de l’extérieur, y compris face à l’épreuve du décès.

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