Freetown : l’ASER présente son modèle d’électrification rurale à ses partenaires

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Les responsables de l’ASER sont allés à la rencontre de leurs partenaires à travers une rencontre dénommée « WaIIS 2026 » tenue ce samedi 14 novembre à Freetown, au Sierra Leone.

Cette rencontre a été une opportunité d’échanger et de partager avec eux l’expérience et la vision du Sénégal en matière d’électrification rurale. Elle a également permis de présenter les perspectives et les opportunités qu’offre le Sénégal aux investisseurs ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers dans ce domaine.

A travers l’ASER, le Sénégal affiche une ambition claire : accélérer l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2029, en misant sur la complémentarité des solutions énergétiques, la mobilisation des financements et le développement de partenariats solides.Avec un potentiel de 4 665 localités ouvertes à l’intervention du secteur privé et un besoin estimé à 400 milliards FCFA d’investissements, le Sénégal offre des opportunités importantes pour les acteurs engagés dans la transformation du secteur énergétique.

L’Aser reste convaincue que l’électrification rurale ne doit pas se limiter à installer des équipements ou à multiplier les raccordements. Elle doit permettre de développer les activités économiques, de renforcer les services sociaux et de créer de nouvelles opportunités pour les populations rurales. l’Ambition n’est pas simplement d’amener l’électricité jusqu’au dernier village, mais de faire en sorte que le développement puisse y prendre racine.