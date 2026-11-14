Sénégal-Soudan: 41 994 billets vendus et 258 millions F de recettes, la FSF s’excuse pour les difficultés d’accès au stade

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Tard dans la soirée du vendredi, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a salué la forte mobilisation du public au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, ce jeudi 12 novembre 2026, à l’occasion de la rencontre opposant le Sénégal au Soudan, comptant pour la 3e journée des Qualifications de la CAN 2027. Selon l’instance, 41 994 billets ont été vendus sur un total de 43 569 billets émis, soit 96 % de la capacité du stade, pour des recettes estimées à 258 873 000 F CFA. Il s’agit, pour le retour des Lions au stade Léopold Sédar Senghor, des meilleures recettes enregistrées dans le cadre de cette première expérience de billetterie 100 % digitale.

La FSF explique avoir confié la gestion de la billetterie à son partenaire Orange Sénégal, dans le cadre d’un choix stratégique assumé. Cette option visait, selon elle, « une volonté de sécurisation des transactions et de maîtrise du circuit de distribution », en réduisant au mieux « les pratiques spéculatives autour des rencontres de la sélection nationale ».

Des difficultés d’accès au stade

La Fédération soutient cependant que «succès populaire» ne doit pas masquer les dysfonctionnements constatés à l’entrée du stade. La FSF « présente ainsi ses excuses aux supporters qui ont rencontré des difficultés pour accéder au stade Léopold Sédar Senghor ». Elle évoque notamment « les difficultés d’accès et de parking », « le blocage du plan de circulation » et « les bousculades dans les portes d’entrée à quelques minutes du coup d’envoi », soulignant que ces «difficultés méritent d’être corrigées afin d’optimiser l’accueil et la sécurité des spectateurs».

La Fédération a annoncé qu’« un premier bilan sera établi avec les différentes parties prenantes de la rencontre, dans le but de déterminer les raisons des difficultés ». « Ce bilan complet sera rendu public » et « détaillera les mesures correctives prévues pour le prochain match à domicile ».