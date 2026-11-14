Émigration irrégulière au Sénégal : un enfant de 6 ans intercepté à bord d’une pirogue de 200 migrants

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Au Sénégal, une opération de la Marine nationale a permis d’intercepter une embarcation de fortune transportant 200 candidats à l’émigration irrégulière, partie des îles du Saloum. Parmi les passagers figurait un enfant âgé de seulement 6 ans, accompagné de son père, selon les informations de Libération.

L’affaire est désormais entre les mains de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT). Selon les premiers éléments de l’enquête, la pirogue avait quitté les îles du Saloum avec à son bord pas moins de 200 personnes. Outre ce jeune garçon de 6 ans, les forces de sécurité ont dénombré 21 autres mineurs ainsi que 73 femmes parmi les passagers secourus et interpellés.

Le père et deux passeurs déférés devant la justice

Auditionné par les enquêteurs, le père de l’enfant de 6 ans aurait reconnu les faits. Toujours selon Libération, il aurait avoué avoir déboursé la somme de 200 000 FCFA pour financer la traversée clandestine de son fils. À l’issue de sa garde à vue, il a été arrêté puis déféré devant le Pool judiciaire financier (PJF). Deux passeurs présumés, impliqués dans l’organisation de ce voyage périlleux, ont également été présentés au parquet en même temps que lui.

Une série noire sur les côtes sénégalaises

Cette interception intervient dans un contexte particulièrement alarmant sur le front de l’émigration irrégulière au Sénégal. Au cours de la même semaine, les autorités ont enregistré plusieurs drames et alertes majeures. L’antenne de la DNLT de Ziguinchor a démantelé un réseau transnational de trafic de migrants. Les mis en cause ont révélé avoir organisé, la semaine dernière, un départ depuis Mbour avec 270 candidats à bord, mais affirment être « sans nouvelles de l’embarcation » depuis lors.

Au large de Lompoul, le bilan provisoire d’un récent naufrage s’est alourdi pour atteindre 45 morts. L’enquête de la DNLT a déjà permis de remonter jusqu’au vendeur de la pirogue impliquée dans cette tragédie.