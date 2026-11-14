Guédiawaye : un député Pastef victime de vol

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Un homme déjà connu des services de police a été arrêté à Guédiawaye après une série de plaintes pour vol. Parmi les plaignants figure le député Mamadou Séye, membre de Pastef, qui affirme avoir été cambriolé de nuit.

Depuis quelques jours, le poste de police de Wakhinane Nimzatt était saisi de nombreuses plaintes. Elles émanaient de S. F. M. Fall, de N. M. Niang et du député Mamadou Séye, membre de Pastef. Toutes visaient A. Fall, notoirement connu du fichier du service pour des faits de vol.

Ce vendredi 13 novembre 2026, vers 11 heures, les éléments de la Brigade de recherches de la police de Wakhinane patrouillaient dans le secteur. Ils ont interpellé le présumé auteur devant la porte de son domicile, à Hamo 6.

Conduit au siège du service, il a décliné son identité. Il s’agit de A. Fall, âgé de 41 ans, né à Saint-Louis, qui se présente comme technicien en électrotechnique.

Les déclarations des plaignants

S. F. M. Fall a expliqué que le mis en cause s’était présenté à son domicile pour réparer un ventilateur. Profitant d’un moment d’inattention, il aurait volé son iPhone 14 avant de disparaître.

N. M. Niang a déclaré que le suspect avait employé le même procédé pour lui soustraire son téléphone portable.

Le député Mamadou Séye a affirmé aux enquêteurs que le mis en cause s’était introduit de nuit à son domicile. Il lui aurait dérobé son iPhone 15 Pro Max, son passeport diplomatique et une tablette de l’Assemblée nationale.

Les explications du mis en cause

Interrogé dès son arrivée au service, A. Fall a reconnu avoir commis des vols multiples. Il a expliqué qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Il a admis s’être introduit au domicile du député, mais soutient n’y avoir volé que le téléphone portable de la mère de celui-ci.

A. Fall a été placé en garde à vue pour vols multiples. D’après des sources de Seneweb, il avait déjà été déféré à deux reprises en 2026 pour des faits de vol. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits.