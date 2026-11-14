Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-191-generic #201-Ubuntu SMP Fri Aug 7 18:39:04 UTC 2026 x86_64
Breaking News
Capture decran 2026 11 14 a 11.24.03

Sénégal : Emmanuelle Blatmann, la nouvelle ambassadrice de la France, a pris ses fonctions vendredi

14 novembre 2026 Actualité

Emmanuelle Blatmann, la nouvelle ambassadrice de la France au Sénégal, a pris ses fonctions, vendredi 13 novembre 2026, selon l’APS, qui cite une source diplomatique. Elle a déjà exercé les fonctions d’ambassadrice de France au Soudan et au Nigeria.

La diplomate, nommée par un décret du président français, Emmanuel Macron, le 8 octobre 2026, a consacré plusieurs années de sa carrière aux relations franco-africaines. De janvier 2024 à sa nomination au poste d’ambassadrice de la France au Sénégal, Mme Blatmann était à la tête de la direction chargée de l’Afrique et de l’océan Indien au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, toujours selon l’Agence sénégalaise de presse.

Emmanuelle Blatmann, âgée de 56 ans, succède à Christine Fages, qui aura passé trois ans au Sénégal, après avoir été la première femme à avoir dirigé la représentation diplomatique française à Dakar.

Tags

Vérifier aussi

pirogue

Émigration irrégulière au Sénégal : un enfant de 6 ans intercepté à bord d’une pirogue de 200 migrants

Au Sénégal, une opération de la Marine nationale a permis d’intercepter une embarcation de fortune …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved