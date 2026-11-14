Drame migratoire au large de Lompoul : l’AJMS appelle à une réévaluation des politiques publiques en faveur des jeunes

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Le drame survenu au large de Lompoul remet une nouvelle fois au centre du débat la question de l’émigration irrégulière au Sénégal. Face à cette tragédie, l’Association des Journalistes en Migration et Sécurité du Sénégal (AJMS) est sortie de son silence pour exprimer sa profonde tristesse et présenter ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Dans un communiqué, elles témoigne également sa solidarité dans cette douloureuse épreuve.

L’AJMS appelle ainsi à une réponse structurelle face à la recrudescence des départs irréguliers. Elle invite notamment l’État à procéder à une évaluation rigoureuse des politiques et programmes destinés aux jeunes, afin d’en mesurer les résultats concrets en matière d’emploi, de formation et d’insertion socio-économique.

Pour l’AJMS, la lutte contre ce phénomène ne saurait se limiter aux opérations d’interception et de surveillance. Elle doit également passer par la création de perspectives économiques et sociales susceptibles d’offrir aux jeunes des alternatives crédibles à l’exil.

Faciliter les voies de migration régulière

L’association insiste par ailleurs sur la nécessité de renforcer les mécanismes de migration légale. Elle encourage les autorités à développer des partenariats avec les pays de destination et leurs représentations diplomatiques pour faciliter l’accès aux visas et aux opportunités de mobilité régulière.

Les possibilités de déplacement légal pour les études, le travail et la formation constituent, selon l’AJMS, des leviers importants pour promouvoir une migration mieux encadrée et sécurisée.