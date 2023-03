Me Ousmane Sèye, grand avocat du barreau de Dakar et homme politique a été rappelé à Dieu. L’annonce est faite par la Tfm qui cite la famille de Me Séye. L’avocat est décédé à la suite d’un malaise. La robe noire qui fut aussi de la politique a défendu l’Etat dans plusieurs dossiers très médiatisés.

Le groupe Rewmi Network présentes ses sincères condoléances à toute la famille éplorée.