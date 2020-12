Décès de Soumaila: Les condoléances de Macky

La disparition du leader de l’opposition malienne n’a pas laissé indifférente la classe politique sénégalaise, au premier chef le Président Macky Sall. Tous les leaders politiques ont exprimé leurs regrets et compassions suite au décès de Soumaïla Cissé. Le Président Macky Sall dit apprendre avec peine le décès de Soumaïla Cissé, ancien président de la commission de l’Uemoa et figure historique de la vie politique malienne. Au nom du Sénégal, le chef de l’Etat a présenté ses condoléances émues à sa famille, au Président Bah N’daw et au peuple malien frère.