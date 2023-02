Déchéance de son poste de député : Mimi attend sa notification

Aminata Touré a été déchue de son poste de député mardi dernier, après un vote du bureau de l’Assemblée nationale. Une semaine après, elle dit attendre toujours la notification qui lui permettra de faire des recours.

«Je n’ai pas perdu mon mandat on me l’a arraché illégalement. J’attends toujours la notification. Et je saisis l’occasion pour interpeller le bureau de l’Assemblée nationale pour leur dire que quand vous renvoyez illégalement un député, il faut lui donner une notification. J’ai envoyé la chercher à plusieurs reprises ce n’est pas encore disponible. Dès réception de celle-ci, je saisirai les voies et moyens de recours judiciaire. Je continuerai de faire ce que je faisais à l’Assemblée nationale, c’est à dire parler des questions importantes », a-t-elle prévenu.