C’est un Amadou Bâ, commis de l’Etat jusqu’aux ongles qui s’est présenté hier, aux députés. L’homme savait, avec la Déclaration de politique générale, qu’il allait être interpellé sur les questions purement politiques. Donc, les questions sur la troisième candidature de Macky Sall n’ont pas manqué. Et ce qui a sans doute été gênant, c’est que c’est l’ancien Premier Ministre Aminata Touré a été de ceux qui sont montés au créneau pour poser la question.

Beaucoup de députés de l’opposition ont également eu pour souci de dire au Pm qu’il ne leur reste qu’un an au pouvoir et que cette Dpg ne peut alors ne concerner que cette période. D’autres sont même allés plus loin pour lui dire de ‘’dire à son mentor de partir en 2024’’ et de ne pas se représenter. Bref, les questions d’ordre politique de ce genre ont occupé une bonne partie des discussions.

Mais, ce que l’on a pu noter, c’est qu’Amadou est resté ferme sur sa position de ne parler que de questions de politiques publiques et de financements publics. Dans le même sillage que ses ministres lors du marathon budgétaire, il a fait le bilan, décliné les grands axes de l’orientation des politiques de l’Etat, parlé de réécriture du Plan Sénégal émergent, de la dette, de coopération, etc.

La masse salariale, l’électrification rurale, les subventions de l’Etat et d’autres sujets analogues ont surtout été abordés. Le Pm s’est surtout fait le devoir de donner sa vision de sa mission et de justifier notamment sa manière de travailler. Il a expliqué que le Sénégal ne peut pas se payer le luxe d’être dans une dynamique politique permanente. Une dynamique qui, selon lui, est celle dans laquelle beaucoup veulent enfermer notre pays. ‘’Il y a le temps pour travailler et le temps pour faire de la politique’’, a-t-il expliqué en substance. Et lui pense que c’est dans la discrétion qu’un grand commis de l’Etat peut être efficace. ‘’Ce n’est pas la peine de dire que l’on travaille’’, fulmine-t-il. Il a confirmé l’analyse de tous ceux qui pensaient qu’avec Amadou Bâ, il y aura moins d’incidents à l’Assemblée nationale. Parce que c’est ce style qu’il a imposé dès son arrivée à la Primature. On ne l’a entendu dans aucune polémique. Jamais il n’a attaqué l’opposition frontalement. Il est resté même très effacé malgré le fait que des sujets fort passionnants comme la confrontation Adji Sarr-Ousmane Sonko, l’arrestation de Pape Alé Niang et la disparition de militaires ont été notés.

Ainsi, Amadou Bâ est dans la logique de bannir non pas forcément la politique mais la manière de le faire sous nos cieux et veut partager sa vision des choses pour que les élus du peuples et les ministres évitent ‘’les charges négatives’’ que végètent certaines attitudes qu’ils renvoient au peuple. Il pense même que cette vision est partagée par le Président Macky Sall et que c’est justement pour cette raison qu’il lui a fait confiance. Il entend ainsi poursuivre sur cette voie : Travailler et éviter les polémiques.

Assane Samb