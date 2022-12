Déferrement des deux députés du PUR: « C’est à cause de la motion de censure », selon Déthié Fall

Entendus ce mardi par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), placés sous mandat de dépôt, puis déférés, les députés Massata Samb et Mamadou Niang du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) continuent de bénéficier du soutien de leurs collègues de l’opposition parlementaire. Pour Déthié Fall, leur maintien dans les liens de la détention relève d’une simple vengeance de Macky Sall dont le gouvernement fait face à une motion de censure.

« Ce n’est pas responsable de retenir Massata Samb et Mamadou Niang, deux députés impliqués dans une bagarre à l’Assemblée nationale pendant la session budgétaire », a dénoncé Déthié Fall de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour lui, la justice doit suivre la procédure et respecter les libertés de ces parlementaires qui bénéficient d’immunité parlementaire et qui ont eu la décence d’aller répondre à la DIC dès l’instant qu’il y a eu mandat d’amener.

Pour le leader du PRP, c’est simplement parce qu’il y a une motion de censure qu’il les retient. « Si Macky Sall pense que retenir ces deux députés est la clé pour empêcher la motion de censure contre le gouvernement de passer il se trompe. Ce qui se passe avec ces jeunes députés est contre la loi », a dit Déthié Fall.

Revenant sur la sortie du président Macky Sall devant la presse internationale, Déthié Fall considère qu’il a encore enfreint la loi et les libertés. « La première phrase que Macky Sall sort à l’extérieur du pays est que le troisième mandat relève de sa volonté. Parce qu’il lui revient de prendre la décision » fait remarquer ce membre de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.

Lequel ajoute comme pour faire constater qu’ « il extirpe du champ du droit, le troisième mandat, mais il faut qu’il comprenne qu’il se trompe sur toute la ligne. Macky Sall a l’obligation de respecter cette Constitution qui lui confère le droit d’emprunter l’avion et de se rendre aux Usa avec les moyens du contribuable ».

Mamadou SALL