Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Demba Seck 🇸🇳 et Ismaïla Sarr 🇸🇳: deux ailiers droits au profil différent !

Publicités

Si Nampalys Mendy 🇸🇳 a été convoqué puis titularisé lors du 3e match de la CAN 2022, c’est en grande partie grâce à moi. A l’époque, très peu de gens croyaient en lui puisqu’il ne figurait pas sur les feuilles de match de Leceister 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Beaucoup disaient qu’il n’avait pas le niveau de l’équipe nationale parce qu’il ne jouait pas en club.

Pape Gueye 🇸🇳 également ne faisait pas partie des plans d’une bonne partie des supporters qui estimaient qu’il ne devait pas aller à la CAN 2024 car Dion Lopy était plus compétitif. Malgré ses 04 mois de suspension, j’ai toujours clamé haut et fort qu’il devait être titulaire au milieu. La CAN 2024 m’a entièrement donné raison comme ce fut le cas en 2022 avec Nampalys.

Donc, si j’insiste autant avec Demba Seck c’est parce que sur le côté droit de l’attaque du Sénégal 🇸🇳 nous ne disposons pas d’un ailier capable de déverrouiller les blocs bas.

Ismaila Sarr 🇸🇳 est un excellent joueur mais il est plus un joueur d’espace. Il est plus à l’aise face à des équipes qui sortent comme le Brésil 🇧🇷 car il a une excellente vitesse et il sait en user. Or en Afrique, nous faisons souvent face à des équipes recroquevillées derrière.

De ce fait, le profil d’Iso ne colle pas avec ce genre de match. Il nous faut plutôt des ailiers qui savent dribbler pour casser les lignes et créer les déséquilibres. Ce que n’arrive plus à faire Sadio Mané car étant très âgé (45 ans) et Ismaila Sarr dont la vitesse constitue le principal point fort. Ceci explique pourquoi le Sénégal 🇸🇳 a du mal face au bloc bas.

Il nous faut donc des ailiers percutants qui savent dribbler pour créer des brèches et casser la structure défensive adverse. Et ce qui fait la différence entre Demba Seck et Ismaila Sarr, c’est que Demba est un excellent dribbleur. Face au bloc bas, au lieu de miser sur Ismaila Sarr, Aliou Cissé devrait titulariser Demba Seck qui pourra nous être plus utile.

Par contre, si c’est face à des équipes qui sortent pour jouer alors on aura forcément besoin d’Iso qui pourra les surprendre à tout moment en contre attaque. Encore une fois, Aliou Cissé doit insuffler du sang neuf sur les ailes de l’attaque du Sénégal 🇸🇳.

Source : Seneposte.com