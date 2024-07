ESPAGNE/PASSEPORTS: Un véritable casse-tête pour les Sénégalais d’Espagne. 

Partager Facebook

Depuis quelques années, les Sénégalais d’Espagne font face à un problème récurrent et épineux : le renouvellement et l’obtention de passeports. Cette situation, qui affecte des milliers de compatriotes, est devenue un véritable casse-tête administratif, provoquant frustration et exaspération au sein de la communauté.

Le principal souci réside dans les longues attentes et les délais interminables pour obtenir ou renouveler un passeport.

Nombreux sont ceux qui se plaignent de devoir attendre des mois avant de recevoir leurs documents. Cette lenteur administrative a des conséquences graves, notamment pour ceux qui ont besoin de renouveler leur carte de séjour ou de voyager pour des raisons administratives, professionnelles, familiales ou médicales.

Le consulat est souvent débordé et manque de ressources matérielles suffisantes pour répondre efficacement à la demande sans cesse croissante, notamment en ce qui concerne la disponibilité des talons. De plus, l’obtention de rendez-vous reste difficile, ce qui complique davantage la situation, malgré les efforts déployés par l’autorité consulaire et ses collaborateurs pour trouver des solutions alternatives urgentes par rapport aux rendez-vous lointains.

Pour pallier ces difficultés, certains Sénégalais se voient contraints de retourner au Sénégal, avec tout ce que cela implique comme coût et temps. Cette solution, bien que parfois inévitable, n’est pas accessible à tous, notamment aux petites bourses. L’impact de cette situation sur la vie quotidienne des Sénégalais résidant en Espagne est considérable. En plus des obstacles administratifs qu’ils rencontrent, cette situation génère un stress significatif, affectant tant leur stabilité professionnelle que personnelle.

D’un côté, de nombreuses personnes perdent des opportunités en raison de la difficulté à obtenir les documents nécessaires à temps. Car sans passeport, il devient impossible d’accomplir certaines formalités administratives.

Devant cette situation qui émeut, la communauté sénégalaise d’Espagne appelle à une intervention urgente des autorités sénégalaises. Plusieurs solutions sont souvent suggérées pour pallier ces insuffisances.

D’abord, doter le consulat de moyens suffisants lui permettrait de mieux gérer le volume de demandes et de réduire les délais d’attente pour les rendez-vous.

Ensuite, l’augmentation de la durée de validité des passeports de 5 à 10 ans, une vieille promesse qui tarde à se concrétiser. Cette mesure, si elle était mise en œuvre, pourrait considérablement alléger la pression sur les services consulaires. En effet, avec un passeport à la validité plus longue, les Sénégalais auraient moins besoin de renouveler leurs documents fréquemment, réduisant ainsi le nombre de demandes traitées par le consulat. Malheureusement, malgré les promesses répétées, cette réforme essentielle reste encore en suspens.

En outre, la mise en place de services décentralisés constituerait une solution efficace. Le déploiement d’équipes consulaires mobiles, comme cela se faisait, pour sillonner toute l’Espagne, pourrait résoudre une grande partie du problème des passeports. Cela faciliterait l’accès aux services consulaires pour tous et contribuerait à désengorger le consulat principal qui a dépassé sa capacité d’accueil.

Enfin, il serait bénéfique d’améliorer la communication entre le consulat et les ressortissants sénégalais en Espagne. Des canaux de communication plus clairs et plus accessibles aideraient les citoyens à mieux comprendre les procédures, à obtenir des informations à jour et à se sentir soutenus par leurs représentants.

Par ailleurs, l’instauration des rendez-vous s’est révélée être plus une source de problèmes qu’une solution. Revenir à des méthodes plus traditionnelles s’avère nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté.

En définitive, la situation actuelle nécessite une réponse rapide et efficace de la part des autorités sénégalaises, pour alléger les difficultés rencontrées par leurs citoyens à l’étranger et leur permettre de mener une vie plus stable et sereine.

MOMAR DIENG DIOP ESPAGNE.