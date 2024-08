Démission au sein de la République des Valeurs: Mamadou Aw quitte Thierno Alassane Sall

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après un long compagnonnage avec Thierno Alassane Sall, Mamadou Aw, coordinateur des cadres et de celui de coordinateur du département de Guédiawaye et du parti la République des valeurs (Reewum Ngor) a décidé de tourner le dos son mentor.

« Tout compagnonnage a une fin. Elle peut survenir parfois dans des moments difficiles ou particulièrement inattendus, mais elle est inévitable » , a déclaré en substance Mamadou Aw désormais ex membre de la République des valeurs. Ce dernier qui lors d’un point de presse a annoncé sa décision aux confrères. A l’en croire, la république des valeurs est « un projet politique porté par des hommes et des femmes de valeurs qui se sont sacrifiés, uniquement pour l’intérêt supérieur de notre chère nation, le Sénégal » non sans remercier TAS peint tellement homme exceptionnel.

Démissionnaire de son poste de coordinateur des cadres et de celui de coordinateur du département de Guédiawaye et du parti la République des valeurs (Reewum Ngor), il a argué que cette décision n’a pas été facile.« J’ai énormément apprécié le temps passé au sein de la famille la République des valeurs et je tiens à exprimer toute ma gratitude à ces camarades pour les opportunités qu’ils m’ont offertes de contribuer à vendre l’idéologie de ce parti à nos concitoyens.

Cette décision a été mûrement réfléchie, et je la prends après une longue période de réflexion et de concertation avec toute l’équipe de Guédiawaye ici présente. » Décidé de poursuivre leur engagement à travers une démarche nouvelle, « empreinte de citoyenneté et de promotion du développement local. »

Pour lui, la nouvelle alternative qu’ils vont proposer sera soutenue par une dynamique innovante au sein de leur localité, pouvant inspirer d’autres localités et portée par des personnes ressources et crédibles.

« Le Sénégal a vécu une situation politique très particulière ces trois dernières années. Et les Sénégalais, dans leur majorité, se sont mobilisés pour que ce pays retrouve sa stabilité légendaire et que sa population puisse profiter pleinement de conditions de vie meilleure », a-t-il dit.

Et de poursuivre : « Je reste profondément attaché aux valeurs que je continuerai à défendre pour l’intérêt du pays. Notre engagement pour bâtir un Sénégal prospère nous impose à jouer un rôle significatif dans la démocratie, la vie politique et l’action publique. »

MOMAR CISSE