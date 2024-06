Démographie : Le Sénégal va compter plus de 6 millions de Guinéens

Partager Facebook

Le Senegal pourrait compter actuellement entre 4 à 6 millions de Guinéens sur une population totale de 18 millions selon le dernier recensement de l’ANSD D’ici 2100, si seulement 3 millions de ces Guinéens ont chacun 4 enfants dont chacun aura ensuite aussi 3 enfants, sur deux generations de 30 ans, le facteur multiplicateur sera de 12.

Cette population sociologique guinéenne s’élève alors 36 millions, plus de la moitié de la population totale du senegal attendue a 65 millions. Cette projection merite reflexion et anticipation. En effet, si les taux de croissance demographique et dynamiques d’immigration actuels se maintiennent entre les deux pays, alors le Senegal deviendra une region de la guinee.

Cette réalité doit faire l’objet d’une prise de conscience lucide et non d’un rejet dogmatique sous pretexte que cela releve d’un discours xenophobe. Le senegal merite son qualificatif de pays de la teranga. Les senegalais sont xenophiles, accueillants et ouverts aux etrangers et a l’étranger dont ils sont aussi des immigrés.

Cette evolution sociologique aboutira aussi a une domination economique deja en exercice dans un certain nombre de secteurs et filieres economiques colonisées par des strategies éprouvées de solidarité ethnique, visibles, objectives et qui fonctionnent à merveille. Elles continueront donc de se développer en les rendant plus sophistiquées et fermées.

Les Guinéens sont nos freres. Mais nous n’avons pas le meme pays. Le Senegal et la Guinee sont deux pays africains, freres et voisins mais tous les deux doivent assurer leur souverainete et identite specifique dans le temps et l’espace. Nul phenomene migratoire ne doit aboutir à la domination sociologique, politique et economique d’une nation par des voisins proches ou lointains. Cela est vrai dans les deux sens. Les senegalais ne devraient pas dominer les gambiens ou guinéens ou maliens par le fait d’une quelconque evolution demographique ou socio economique dans leurs propres pays.

Toute évolution dans ce sens est une anomalie qui doit etre stoppé net.

La Guinee a une superficie plus grande que le Senegal et possede l’une des plus grandes richesses naturelles, climatiques et minieres au monde. Elle se développera comme le Senegal au benefice de ses populations. Le Senegal n’a pas les moyens de porter le fardeau de la Guinee. Tous ses efforts de developpement seront aneantis par ce fardeau si rien n’est fait pour y mettre fin.

Amadou Gueye, Nouvelle Republique