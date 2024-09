Dépôt des listes : Addu Jamm bloquée par les casiers judiciaires

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le dépôt des listes pour les élections législatives sera clôturé ce week-end. Cependant, la liste indépendante Addu Jamm risque de ne pas participer à cette échéance élection. Et pour cause, leurs camarades investis ne pourront pas recevoir leurs casiers judiciaires qu’à partir de lundi.

La tête de liste de la coalition Addu Jamm est dans tous ses états. Ce dernier et ses alliés étaient déjà prêts pour participer aux élections législatives de Novembre prochain. Mais, ils seront bloqués par leurs casiers judiciaires qu’ils ont vendredi dont ils ne peuvent recevoir que lundi. Face à la presse, Amar Yaya Sall dénonce les entraves d’accès aux documents requis pour être candidats aux élections législatives.

« Les élections ont été convoquées dans une situation particulière et les candidats doivent s’acquitter d’un casier judiciaire. Malheureusement, on constate que nos candidats n’arrivent pas à recevoir ces documents. A l’intérieur du Sénégal particulièrement à Saint-Louis des membres de nos listes qui ont déposé , les autorités les demandent de revenir le lundi alors que le dernier délai, c’est le dimanche », regrette-il.

Et de poursuivre : »Nous considérons que c’est l’obstruction à la participation libre des citoyens et on considère cela comme un sabotage. Il reste convaincu dans une situation particulière, les autorités doivent prendre des mesures permettant de faciliter tout citoyen à s’acquitter de leurs droits. Malheureusement, les autorités sont dans des manœuvres ».

Il interpelle le Président de la République et le ministre de la justice pour qu’ils donnent les instructions nécessaires aux tribunaux régionaux aux commissariats de police et aux brigades de gendarmerie pour faciliter la légalisation des pièces.

« C’est de l’obstruction à la participation libre des citoyens et nous considérons cela comme un sabotage. Dans les situations particulières, on doit prendre des mesures particulières. De la même manière que la caisse de dépôt et de consignation doit être ouverte tous les jours jusqu’au dimanche, de la même manière les tribunaux les polices et les Gendarmeries doivent être ouvertes et disponibles et les casiers judiciaires et les extraits de naissance doivent être remis vendredi, samedi et même après dimanche, c’est ça qui est juste », martèle-t-il.

Il est d’avis que ne pas le faire, c’est être délibérément dans les manœuvres. « Nous pensions que les manœuvres au Sénégal étaient derrière nous. Ce n’est pas acceptable que les candidats déposent leurs dossiers et qu’on leur dise que ce sera disponible qu’après la clôture du dépôt des dossiers », se désole-t-il. Amar Yaya Sall soutient qu’ils n’ont pas tarder à régulariser leurs documents administratifs. « Ce sont les autorités qui ont fixé une date très proche », laisse-t-il entendre.